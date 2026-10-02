Atalanta teknik alan direktörü Cristiano Giuntoli, bugün Trento'daki Spor Festivali'nde konuştu: işte sahnedeki ve etkinlik sonrasındaki açıklamaları.

GAETANO - "Onu uzun yıllardır tanıyorum, son bir yılda orta saha oyuncusu olarak oynadı. Onu tanıdığım kadarıyla Sarri'nin oyunu için uygun özelliklere sahip olabileceğini düşünmüştüm. Bana göre İtalya Milli Takımı'nı hedefleyebilir. Sarri, oyuncular elindeyken onları sever. Onları her zaman savunur, kapalı kapılar ardında da. Onları koruma konusunda her zaman büyük bir hassasiyet gösterir ve sürekli çok fazla sorumluluk alır. Transferde sorumluluğu üzerine almaz, sana fikrini söyler, sonra da onu aldığı için kesinlikle mutluydu" ifadelerini kullandı, Tmw'nin aktardığına göre.

ELMAS - "Sürpriz mi? Bu bize bağlı değil, oyuncu, çevresi ve kulübü sessizliği koruyarak iyi iş çıkardı. Bugünün futbolunda artık böyle şeyler olmuyor, 4-5 gün sürdü. Normalde isim hep ortaya çıkar."

KRISTENSEN - "Çok güçlü bir fiziği var, cüssesine rağmen hızlı, tekniği de iyi. Biz dörtlü savunmayla oynamak istiyoruz, çok büyük sonuçlar almadık ama geriden oyun kurmada ilk 4 arasındayız ve o bu konuda bize yardımcı oluyor. Maliyetli bir operasyondu, kulübe teşekkür ediyorum ama maaşı yönetilebilir düzeyde."

INFORTUNATI - "Hien'in sakatlığı oldu, ikinci aradan sonra dönmesi gerekiyor. Sonra Kossounou'yu bekliyoruz. Sulemana dönüşe çok yakın, bir haftası kaldı. Hien için bir sonraki arayı beklemek lazım, Kossounou da aynı şekilde. Raspadori'nin ciddi bir şeyi yok, hafif bir durum, en fazla bir maç kaçıracağını düşünüyorum."

KESSIE - "Transfer döneminde sörfçülük yaparken zamanla ilgili bazı küçük sorunlar olabileceğini anlamıştım (Juventus'la, editör notu). Kendisi hemen kapıyı açmıştı. Onunla Luca Percassi arasında inanılmaz bir güven ve saygı ilişkisi var. Kısa sürede fırsat doğdu, biz de hızlı bitirme konusunda iyi ve şanslıydık."

ROWE - "Her zaman biraz gerginlik olur. 4-3-3 oynadığınızda o mükemmel profil olabilirdi, bir süre önce zaten ona yönelmiştik. Bologna biraz direnç gösterdi, onun da gelme isteği çok yüksekti."

CABAL - "Görüştüğümüz diğerleri gibi ilginç bir futbolcu ama duruma göre bir oyuncuya ne yapacağımızı ve ne kadar yatırım yapacağımızı ya da yapmayacağımızı biliyoruz. Belli şartlarda gelirse bunu düşünebiliriz, aksi halde hayır. Biri üzerinde ilerleme, diğerinde durma konusunda çok nettik, başkalarının insafına kalmadık."