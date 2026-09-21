Giulini: "Maldini mi? Bir şeyler içmeye çıkıldığında arabayı almamak her zaman daha iyidir"

"Tutumumuz bir ebeveyninkiyle aynı; bir şeyler içmek için dışarı çıkıldığında direksiyon başına geçmemek her zaman daha iyidir". Radio Anch'io lo sport mikrofonlarına konuşan Cagliari Başkanı Tommaso Giulini, Cagliari forması giyen ve İtalya Milli Takımı'nda da yer alan Daniel Maldini'nin karıştığı trafik kazasıyla ilgili konuya yeniden değindi. "Maldini'yi - diye ekledi Giulini - uzun yıllardır takip ediyoruz, onun henüz kendisini en iyi şekilde ortaya koyamamış müthiş bir yetenek olduğunu biliyoruz.









Bu yaz, yeterince kazanmadığını düşünen bir oyuncumuz nedeniyle biraz tatsız bir durum yaşadık ve onun yerini Maldini ile çok iyi doldurduk" Cagliari'nin büyük çıkışı hakkında da konuşan Giulini, şunları ekledi: "Geçen yıla göre daha iyi bir sıralamada kalmak istiyoruz. Şimdi durumu iyi yönetmemiz gerekiyor"