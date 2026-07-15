Giuliano Simeone, babasıyla birlikte Dünya Kupası tarihine yeni bir sayfa yazıyor

2026 Dünya Kupası yarı finalinde bu akşam oynanan Arjantin-İngiltere maçında, genç oyuncu Giuliano Simeone’nin ilk 11’de yer almasıyla tarihi ve olağanüstü bir olay yaşandı.

Giuliano, babası Diego Simeone’nin izinden giderek Dünya Kupası tarihine yeni bir sayfa yazdı.

"X" platformundaki "Mister Sheep" hesabına göre, Giuliano'nun sahaya çıkmasıyla Simeone ailesi, Dünya Kupası tarihinde aynı milli takıma karşı eleme turlarında ilk 11'de forma giymeyi başaran sadece 3 ikili (baba-oğul) arasında yer aldı.

Diego Simeone, 1998 Dünya Kupası'nın son 16 turunda İngiltere karşısında ilk 11'de yer almıştı.

Bu başarıdan önce Brezilyalı Da Goya ailesi de aynı başarıya imza atmıştı: Baba Domingos Da Goya, 1938 Dünya Kupası'nın sekizde bir finalinde Polonya karşısında ilk 11'de yer almış, ardından oğlu Ademir de 1974 Dünya Kupası'nın üçüncülük maçında yine Polonya karşısında ilk 11'de oynamıştı.

İspanyol Fantolra ailesi de aynı başarıyı tekrarladı; baba Marti Fantolra, 1934 Dünya Kupası çeyrek finalinde İtalya karşısında ilk on birde yer almıştı.

Oğlu José Fantolra da 1970 Dünya Kupası çeyrek finalinde İtalyan “Azzurri” karşısında ilk 11’de yer aldı.







