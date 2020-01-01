Gittiği yere şampiyonluk götüren futbolcular

Süper Lig'de üçüncü farklı takımıyla şampiyonluk yaşayan Mehmet Topal, eşine az rastlanır bir başarıya imza attı...

OPTA ANALİZ | Barış Gerçeker

Medipol 'in Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen altıncı takım olmasının Türk futbolu için anlamı, bireysel bir rekorla süslendi. Mehmet Topal önce , sonrasında da formasıyla kaldırdığı lig şampiyonluğu kupasını üçüncü farklı formayla kaldırarak bunu ligimizde başaran ilk oyuncu oldu.

Mehmet Topal'ın yaptığı, sadece Türk futbolu için ilk olmakla kalmadı. Bu başarı Avrupa'nın önde gelen liglerinde de pek az örneğe sahip. Eski kıtanın en prestijli beş liginin ilk ikisi kabul edilen Premier Lig ve 'da lig şampiyonluğunu üç farklı takımla kazanan bir oyuncu yok. Yine 'da iki takımla lig şampiyonluğu kazanan 34 oyuncu bulunurken, bunu üç kez yapan oyuncu mevcut değil.

'da ise bunu başaran altı futbolcu var:

Daha fazla takım

OYUNCU TAKIM (SEZON) Giovanni Ferrari (1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34) (1937-38, 1939-40) (1940-41) Filippo Cavalli (1942-43) Juventus (1949-50) Inter (1954-54) Sergio Gori Inter (1964-65, 1965-66) (1969-70) Juventus (1976-77) Pietro Fanna Juventus (1977-78, 1980-81) Verona (1984-85) Inter (1988-89) Aldo Serena Juventus (1985-86) Inter (1988-89) (1991-92, 1992-93) Attilio Lombardo (1990-91) Juventus (1996-97) (1999-00)

Bu oyunculardan Filippo Cavalli, 1953-54 sezonunda Inter'in şampiyon kadrosunda yer almasına rağmen hiç forma giymemişti. Yine Sergio Gori'nin Inter formasıyla iki şampiyonluk kazandığı 1964-65 ve 1965-66 sezonlarında toplam 10 maça çıktığını, Juventus'la kupayı kaldırdığı 1976-77 sezonunda ise sadece yedi lig maçında görev yaptığını söylemek gerekiyor. Aynı şekilde Aldo Serena'nın da Milan'la iki şampiyonluk kazandığı sezonlarda toplam 10 maça çıktığını ekleyelim. Son olarak Attilio Lombardo da Serie A'daki son şampiyonluğunu kazandığı Lazio formasını 1999-2000 sezonunda sadece 10 kez terletme imkanı yakalayabilmişti.

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'ya uzandığımızda da bunu yapabilen toplam üç oyuncu mevcut:

OYUNCU TAKIM (SEZON) Bernard Gardon (1972-73) (1977-78) St.Etienne (1980-81) Patrick Battiston St. Etienne (1980-81) (1983-84, 1984-85, 1986-87) Monaco (1987-88) Alain Roche Bordeaux (1987-88) (1989-90) PSG (1993-94)

İtalya'dakinin aksine, Fransa'nın en üst liginde (şimdiki adıyla 'da) şampiyonluk unvanı kazandığı sezonda takımının formasını az giyen örnek bulunmuyor. Son olarak, futbolcu fabrikası 'nın en üst liginde (şimdiki adıyla Eredivisie'de) bunu yapabilen tek futbolcu Mosje Temming. DOS'la 1957-58 sezonunda, 'la 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında, ve DWS'le 1963-64 sezonunda şampiyon olan Temming sadece son şampiyonluğunda 24 kez forma giyerken, önceki üç şampiyonluğunun toplamında maça çıkma sayısı sadece dokuz.

Mehmet Topal, Galatasaray formasıyla şampiyonluk kazandığı 2007-08 sezonunda ligde 22'si ilk 11 olmak üzere 26 kez; Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk kazandığı 2013-14 sezonunda ligde 25'i ilk 11 olmak üzere 27 kez takımlarının formasını terletti. Bu sezonun 33. haftası geride kalırken de ligde 13'ü ilk 11 olmak üzere 24 kez Medipol Başakşehir forması ıslatan Mehmet Topal, hiçbir büyük Avrupa liginde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığı bir şeyi başarmış oldu.