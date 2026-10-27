Paul Scholes, Michael Carrick'e yönelik “affedilemez” eleştirisinin ardından Bruno Fernandes'e Manchester United kaptanı olarak artık güvenilemeyeceğini ve Suudi Arabistan'a gitmesi gerektiğini düşünüyor. Fernandes, Como deplasmanındaki 4-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından teknik direktörün taktiklerini sorguladı ve Bournemouth maçında kadroya alınmadı. Nicky Butt ise Fernandes'in bıraktığı mirası tehlikeye attığını savundu.

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Fernandes, Como hezimetinin ardından Carrick'in taktiklerini sorguladı

Scholes, Fernandes'e Avrupa futbolundan ayrılması gerektiğini söyledi. Bu açıklama, Manchester United kaptanının Carrick'in taktiklerini kamuoyu önünde sorgulamasının ardından geldi. Fernandes, geçen çarşamba Como deplasmanında alınan 4-1'lik Şampiyonlar Ligi yenilgisinden sonra İtalyan ekibine karşı adam adama baskı yapılmaması kararını eleştirdi ve bunun rakibin özgüven kazanmasını sağladığını söyledi.

Carrick'in taktiksel açıdan hata yapıp yapmadığı sorulan Fernandes, "Bunu görmek teknik direktörün ve ekibinin işi, benim değil" dedi. Ardından Carrick, orta saha oyuncusunu hafta sonundaki Bournemouth maçında kadro dışı bıraktı. Scholes ise The Good, The Bad & The Football programında, Midnite sponsorluğunda yaptığı açıklamalarda 32 yaşındaki oyuncuya tepki gösterdi.

Scholes, Fernandes'in sözlerini "affedilemez" buldu

Scholes, "Bruno Fernandes'in geçen hafta söyledikleri bence affedilemez" dedi. "Bundan sonra gideceği herhangi bir takımın kaptanlığı Bruno Fernandes'e nasıl emanet edilebilir? Bence muhtemelen Avrupa futbolundan uzaklaşıp Suudi Arabistan'a gitmesi, göz önünden çekilmesi gerekiyor. Bundan sonra hiçbir teknik direktörün veya teknik ekip üyesinin ona güvenebileceğini sanmıyorum."

Scholes, Fernandes'in davranışlarını ilk kez eleştirmiyor. United kaptanı, sezonun ilk maçında Hull City karşısında alınan 2-0'lık yenilgide takımının performansına tepki gösterdiğinde Scholes ona "çeneni kapalı tut" demişti. Scholes ayrıca, United'ın o maça "daha iyi hazırlanabileceğini" söyleyen savunma oyuncusu Luke Shaw'u Carrick'in otoritesini sarsmakla suçlamıştı.

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Butt'a göre Fernandes, kulüpte bırakacağı mirası tehlikeye attı

Scholes'un podcast'teki program ortağı Nicky Butt, Fernandes'in son açıklamalarıyla kulüpte bırakacağı mirası tehlikeye attığına inanıyor. Butt, "Yeteneklerini övüp duruyoruz. Son 12, 13 yılda çıkıp 'Bu futbol kulübünde oynamanın ne anlama geldiğini biliyorum. Futbol oynayacak kadar iyiyim ve sorumluluğu omuzlarıma alıp takıma liderlik edeceğim. Gol atacağım. Pozisyon yaratacağım. Gitmiyorum. Kalıyorum. Mücadele ediyorum' diyen tek oyuncu oydu. Ve tek bir röportajda kendini bitirdi. Aptalca" dedi.

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Fernandes, 2020'de Sporting Lizbon'dan transfer olduğundan beri istikrarlı biçimde United'ın en iyi oyuncularından biri olsa da bu sezon performansı düştü. Geçen sezon 21 asistle Premier Lig asist rekorunu kıran oyuncu, bu sezon yalnızca bir asist yaptı; o da Ipswich'e karşı geldi. Dört golünden üçünü de lige yeni yükselen aynı takıma karşı attı. Diğer golünü ise Şampiyonlar Ligi'nin mütevazı ekiplerinden Sabah'a karşı kaydetti.

Carrick'e sezonun gidişatını değiştirme şansı verildi

United, bugün Carrick'e kulübün sezonunun gidişatını değiştirme şansı verileceğini doğruladı. Kötü sonuçlar serisi, takımı Premier Lig'de düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde, 16. sırada bıraktı.

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United, cumartesi günü Stamford Bridge'e gidecek. Carrick, oyuncularının ağustos sonunda Ipswich karşısında alınan galibiyetten bu yana ilk kez üç puan kazanmasını isteyecek.