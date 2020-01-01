Giroud: Benzema ile oynasaydım, milli takım kariyerim daha iyi olurdu

Fransa Milli Takımı’nda 100 maça çıkan Olivier Giroud, yıllardır kadroya alınmayan Karim Benzema hakkında konuştu.

Son olarak 2015 yılında ’nın Ermenistan ile oynadığı hazırlık maçında görev alan Karim Benzema, o tarihten sonra bir daha kadroya davet edilmedi.

Olivier Giroud ise Karim Benzema’nın yokluğunda forvet hattının değişmez ismi olurken, maçında 100. kez formayı sırtına geçirip 41. ve 42. gollerini attı.

Benzema’nın kadroya alınmayışı uzun yıllardır Fransa’da tartışma konusu. Giroud ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu sorumlusunun kendisi olmadığını söyledi.

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forması giyen golcü ile aralarında suni bir rekabet oluşturulduğunu söyleyen Giroud, “Onun milli takımda olmayışı nedeniyle bana kabahat bulanlar oldu. Ancak konunun benimle alakası yok”dedi.

Benzema daha önce kendisi yerine Giroud’nun tercih edilmesini ‘Formula 1 aracı yerine go-kart seçmek’ olarak nitelendirmişti.

Giroud bu sözlerin hatırlatılması üzerine ise “Bu benzetme beni güldürmüştü. Bu sözler nedeniyle ona kin beslemiyorum. Benzema ile birlikte oynasaydım belki milli takım kariyerim daha iyi olabilirdi. Bunu asla bilemeyiz” ifadelerini kullandı.