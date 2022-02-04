Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre ülkesine dönüyor: Kanser teşhisi konuldu

Giresunspor, ara transfer döneminde ekibe katılan Jean Pyerre'den kötü haber aldı.

Tümör tespit edilen Brezilyalı oyuncuya sağlık kontrolleri esnasında testis kanseri teşhisi kondu.

Kadroya yeni katılan oyuncu haberi almasının ardından tedavi için ülkesi Brezilya'nın yolunu tuttu.

Jean Pyerre ne söyledi?

Jean Pyerre sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı ve hastalığını doğruladı.

"Bazı şeyler hayatımızda bir işarettir. Tüm tetkikleri yapıp Giresunspor ile sözleşme imzaladıktan sonra testislerimde küçük bir tümör tespit edildi"

"Durum hassas ancak iyileşme olasılığı yüksek ve öyle olacak. Benim kararım Brezilya'ya dönüp hastalığımı güvendiğim doktorlarla ve ailemlin yanında tedavi ettirmek"

"En iyi şekilde iyileşmekten başka seçeneğim yok. Destek veren herkese minnettarım. Hadi savaşalım!"

Jean Pyerre kariyeri

1998 doğumlu Jean Pyerre 2018'de Gremio'nun A takımına yükseldi.

Orta sahanın merkezinde ve on numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcu Giresunspor'a kiralık olarak katılmıştı.

GZT Giresunspor, Brezilyalı oyuncuyu Gremio'dan 1.5 yıllığına kiralamıştı.

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