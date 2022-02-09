Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un sezon başında Yunan ekibi Panathinaikos'tan transfer ettiği Fransız asıllı Senegalli oyuncu Younousse Sankhare Giresun'da can güvenliğinden endişe ettiğini açıkladı.

Fransız basınının dünyaca ünlü gazetelerinden L’Equipe'e verdiği demeçte kendini güvende hissetmediğini ifade etti.

Ne söylendi?

Kaldığı evde elektriğin olmadığını ve telefonunu otomobilinde şarj ettiğini belirten Sankhare, güvenliğinden endişe ettiğini söyledi:

"Sportif Direktör dairemi ve arabamı iade etmemi istedi. Mümkün olabilecek her türlü baskıyı yapıyorlar. Başkan açıkça tehdit etti.

"Bazen güvenlik olmuyor ve tesislere tek başına gitmek zorunda kalıyorum. Antrenman sahasına şüpheli insanların geldiğini görüyorum, bu beni korkutuyor.

"Güvenliğim için endişeleniyorum, sakin değilim. Başkan taraftarların bana çok kızgın olduğunu ve bundan sonra başıma gelebileceklerden sorumlu olmadığını söyledi"

Öte yandan yıldız oyuncunun avukatı da yaşananları değerlendirirken, Sankhare'ye halka açık yerlerde gezmemesi tavsiyesinde bulunduklarını söyledi:

"Onu göndermek için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını gördük. Bu şizofrenik bir davranış.

"Başkan Sankhare’nin adresini taraftara açıklayabileceğini söyledi, ki en büyük korkumuz da bu olur. Ona halka açık yerlerde dolaşmasını, asla yalnız kalmaması gerektiğini söyledim.

"Büyükelçilikle temas kurduk ve bekliyoruz"

Giresunspor'dan açıklama

Yaşananların ardından bir açıklama yapan Giresunspor yönetimi Sankhare'nin açıklamalarının kötü niyetli olduğunu savundu:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz.

"Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

"Bugüne kadar kadromuza kattığımız hiçbir futbolcumuz ile böyle bir problem yaşamadığımız gibi kadromuzda yer alan ve ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz tüm oyuncularımızın gerek şehrimizde gerekse takımımızda bulunmaktan gayet mutlu olduklarının bilinmesini ister, konunun takdirini kamuoyuna bırakırız"

Daha fazla okuma