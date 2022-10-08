Giresunspor maçında sakatlanan Romain Saiss, Beşiktaş-Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor maçında sakatlanan Romain Saiss hakkında açıklama yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor'a konuk oldu. 1-0 Beşiktaş galibiyetiyle sonlanan karşılaşmada mücadelenin 11. dakikasında Romain Saiss sakatlanarak maçtan ayrıldı ve yerine Emrecan Uzunhan dahil oldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor maçında sakatlanan Romain Saiss hakkında açıklama yaptı.

ISMAEL, SAİSS HAKKINDA NE DEDİ?

Fransız teknik adam Romain Saiss'in sakatlığı hakkında: "Romain Saiss'in kaç hafta oynayamayacağını bilemiyoruz. Büyük ihtimalle Trabzonspor maçında forma giyemeyecek” şeklinde konuştu.