Giresunspor - İstanbulspor maçı tatil edildi

Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan TFF 1. Lig karşılaşması yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

TFF 1. Lig'in 21. haftasındaki -İstanbulspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Giresun Atatürk Stadı'ndaki mücadelede İstanbulspor 26. dakikada Cajic'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Maçta kar yağışının yoğunlaşması üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu 34. dakikada karşılaşmayı durdurdu.

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Yoğun kar yağışı saha çizgilerini kapattı ve görüş mesafesini düşürdü. Maçın durdurulmasının ardından saha görevlileri çizgileri açmaya çalışırken, yağışın etkisi daha da arttı ve saha karla kaplandı.

Hakem Tonusluoğlu 10 dakikalık sürede iki takım futbolcuları ve yetkililerle görüşüp maçı tatil etti.

Karşılaşmanın yarın kaldığı yerden oynanacağı açıklandı.

Trabzon'da da iki maça kar engeli

Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle profesyonel futbol liglerinde bir maç ertelendi, bir maç da yarıda kaldı.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile GMG Kırklarelispor arasında oynanması gereken 22. hafta maçı ertelendi.

Vakfıkebir İlçe Stadı'nın saha zemininde yapılan kar temizleme çalışmaları hava şartları nedeniyle olumlu sonuç vermedi. Saat 13.00'te başlaması gereken karşılaşma ileri bir tarihte oynanacak.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Yomraspor ile Serik Belediyespor takımları arasında Yomra İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayan 1. Grup 22. hafta karşılaşması ise 15. dakikada hakem tarafından tatil edildi. Bu karşılaşma, hava ve saha koşulları uygun olması durumunda yarın aynı saatte, yarıda kaldığı dakikadan itibaren devam edecek.