Giresunspor 2-1 Bursaspor | Ibrahime Balde attı, lider seriye devam etti

Giresunspor, eksikler nedeniyle genç kadroyla sahaya çıkan Bursaspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Galibiyet golleri Ibrahime Balde'den geldi.

TFF 1.Lig'de 20.haftanın kapanış maçında lider Giresunspor, Çotanak Stadı'nda Bursaspor'u konuk etti.

Bursaspor, karşılaşmaya koronavirüs vakaları nedeniyle genç oyunculardan kurulu bir kadroyla çıktı. Giresunspor, kendisi adına kolay geçmesi beklenen maça gollerle başladı. Golcü oyuncu Ibrahime Balde, her iki kenardan yapılan iki ortayı gole çevirerek skoru bir anda 2-0'a getirdi. 13. dakikada Serginho'nun sağdan, 14. dakikada da Caner Hüseyin Bağ'ın soldan ortalarını gole çeviren Senegalli, ligdeki gol sayısını da 11'e çıkardı.

Bir anda gelen gollerin ardından farkın daha da açılacağı düşünülüyordu ama tam tersi oldu. Sekiz haftadır gol yemeyen Giresunspor, 39. dakikada kalesinde gördü. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Emirhan Aydoğan ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıda tempo oldukça düşüktü. İki takım da çok fazla pozisyon üretemedi ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

Altyapı oyuncularına şans veren Bursaspor'da Enes Ünal'ın kardeşi Hasan Basri Ünal da 46. dakikada oyuna dahil olarak ilk profesyonel maçına çıktı.

Yenilmezlik serisini 13, galibiyet serisini de 9 maça çıkaran Giresunspor, 44 puanla liderliğini sürdü. Üst üste ikinci maçını da 2-1'lik skorla kaybeden Bursaspor ise 30 puanda kaldı.

Giresunspor önümüzdeki hafta Boluspor deplasmanına gidecek. Bursaspor ise Tuzlaspor'u konuk edecek.