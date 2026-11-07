Luciano Valente, önümüzdeki dönemde de Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer almayacak. Feyenoord kaptanı, Xavi tarafından bir kez daha kadroya çağrılmadı.

Ancak Giovanni van Bronckhorst'un cuma günü düzenlenen basın toplantısındaki sözlerinden, bu karara şaşırmadığı anlaşılıyor. "Açıkçası şaşırmadım. Çünkü geçen sefer de kadroda yoktu. Bildiğim kadarıyla Xavi'nin çağırdığı kadro da neredeyse aynı. Bu açıdan şaşırmadım, hayır."

Kadroya yeniden çağrılan isimlerden biri ise Valente'nin takım arkadaşı Gjivai Zechiël. Yetenekli orta saha oyuncusu, önceki millî maç döneminde Xavi yönetiminde Hollanda Milli Takımı formasıyla ilk maçına çıkmıştı. Zechiël, kendisini teknik direktöre bir kez daha gösterme fırsatı bulacak.

Zechiël kadroya çağrılmayı Valente'den daha mı çok hak ediyor? Van Bronckhorst, "Buna millî takım teknik direktörü karar verir" dedi. "Bence Zechiël harika bir dönem geçirdi. Şimdi biraz daha zorlanıyor. Ama hem ben hem de millî takım teknik direktörü ona güveniyoruz."

"Bunun oyuncular için de önemli olduğunu düşünüyorum. Sonunda yeniden verim alıp iyi performans göstermenin tek yolu da bu. Bu açıdan Zechiël'in kadroda olmasını anlıyorum. Özellikle de önceki maçlarda oyuna sonradan girip çok iyi performans göstermişti. Bu da bir millî takım teknik direktörü için elbette belirleyici."

Hollanda Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son iki maçını bu ay oynayacak. Hollanda, 13 Kasım Cuma günü Yunanistan'ı konuk edecek, ardından 16 Kasım Pazartesi günü Almanya deplasmanına çıkacak.

Hollanda, Yunanistan ile aynı puanda olmasına rağmen şu anda B Grubu'nun lideri. Almanya ise üç puan geride. İlk iki sıradaki takımlar, gelecek yıl oynanacak eleme aşamasına yükselecek.