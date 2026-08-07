Feyenoord, pazar günü Sparta Rotterdam karşısında da Tsuyoshi Watanabe’den yoksun olacak. Japon savunmacı geçen hafta bir hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı ve zamanında iyileşmediğini Giovanni van Bronckhorst cuma günü açıkladı.

Van Bronckhorst, basın toplantısında Watanabe için, “Sparta maçı biraz erken geliyor” dedi. “İyi bir hafta geçirdi ve her gün daha az ağrısı oluyor. Sadece pazar günkü maç onun için erken.”

Ancak teknik adamın bir de iyi haberi vardı: Kanat oyuncusu Gaoussou Diarra, pazar günü forma giyecek kadar yeniden hazır.

Watanabe, geçen pazar Atalanta ile oynanan hazırlık maçında Nikola Krstovic’ten sert bir darbe aldıktan sonra daha dördüncü dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sonunda stoper oyuna devam edemedi ve köprücük kemiğinde bir sorun varmış gibi görünüyordu. Yerine Thijs Kraaijeveld oyuna girdi.

Watanabe, bu yaz Japonya ile Dünya Kupası’nda da forma giydi. Hollanda ve İsveç’e karşı grup maçlarında süre aldı, Tunus ve Brezilya karşısında ise tüm maç boyunca yedek kulübesinde oturdu.

Bu, Feyenoord adına yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçıydı. Rotterdammers, pazar günü saat 12.15’te VriendenLoterij Eredivisie’deki ilk maçında deplasmanda Sparta Rotterdam ile karşılaşacak.