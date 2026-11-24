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Tjark Ernst, Feyenoord'da şimdilik kaleye dönmeyecek. Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord-FC Porto maçının başlamasına kısa süre kala Ziggo Sport kameralarına bunu söyledi. Bu mesaj Ernst'i derinden etkiledi.

Geçen yaz Hertha BSC'den beş milyon euro karşılığında transfer edilen Ernst, Feyenoord'da sezona gerçekten çok kötü başladı. Bu nedenle Van Bronckhorst, 23 yaşındaki kaleciyi ilk 11'den çıkarmaktan başka bir seçenek görmüyor. Şimdilik kaleyi Florian Kastenmeier koruyacak.

Van Bronckhorst, “Şu anda takımın neye ihtiyacı olduğuna bakıyorum. Florian'ı (Kastenmeier, editörün notu) seçmemin nedeni de bu. Böylece savunmada, oyuncularla iletişim ve savunmayı yönlendirme konusunda da biraz daha fazla deneyime sahip olacağız” diye açıkladı.

“O, Tjark'ın (Ernst, editörün notu) sahip olmadığı deneyime sahip. Zorlu koşullarda çok sayıda maç oynadı. Tjark'ın iyi bir dönemden geçmediği elbette açık. O, gelişmesi gereken genç bir yetenek. Bu süreçte düşe kalka ilerleyecek. Ona bu konuda iyi rehberlik edeceğiz.”

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Feyenoord teknik direktörü, “Şimdi onu kaleye koyma kararı aldık. Bu, tek maçlık bir karar değil” diyerek Ernst'in kaleye kısa sürede dönme ihtimalini kesin bir dille dışladı.

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Van Bronckhorst, bu mesajın Ernst'i derinden etkilediğini de kabul etti: “Bu habere elbette sevinmedi. Bunlar bir teknik direktör için de zor anlar. Oyuncuların duygularını gördüğünüz için bu görüşmeler de zor oluyor. Bunlar sert kararlar ama alınmaları gerekiyor.”

“Onun zorlandığını görebiliyorum. Almanya'dan bu güzel kulübe gelmek de elbette kolay değil. Elinden geleni yapıyorsun, her şeyini veriyorsun. Sonra kötü bir dönem geçiriyorsun ve üst düzey bir kulüpte bunun çok acımasız olabileceğini biliyorsun. Medyada, statta… Bunlar onun daha önce yaşamadığı şeyler ama onu desteklemeye devam etmeliyiz.”

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Salı günü Shaqueel van Persie de ilk 11'de sahaya çıkacak. O da beklentilerin altında kalan Nacho Ferri'nin yerini alacak. Van Bronckhorst, “Evet, Shaqueel… Bir forvetin yerine bir forvet oynuyor. Kulüpte çok sayıda yetenekli oyuncumuz var ve artık hepsinden yararlanmamız gerekiyor. Bu yüzden bugün ilk 11'de başlamak onun için de güzel bir fırsat” dedi.

“Shaqueel, fiziksel durumu nedeniyle istediğimizden daha az maç oynadı. Son haftalarda antrenman sahasında güçlendiğini görebiliyorsunuz. Yetenekli olduğunu da. Bizim için şimdiden çok sayıda gol attı, umarım şimdi de atar.”