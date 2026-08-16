Feyenoord, Go Ahead Eagles karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamayarak 2-2 berabere kaldığı kötü bir pazar günü yaşadı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’a basın toplantısında, aralarında yalnızca bitime üç dakika kala oyuna giren Shaqueel van Persie’nin de bulunduğu bazı konular soruldu.

Feyenoord, pazar günü Gjivai Zechiël ve Ayase Ueda’nın ilk yarıdaki golleri sonrası rüya gibi bir öğleden sonraya ilerliyor gibiydi. Devre arasından sonra Rotterdam ekibi dağıldı ve Go Ahead, Søren Tengstedt ile Stefán Ingi Sigurdarson’un golleriyle skoru eşitledi.

Van Persie, 87. dakikada, beraberlik golünden yedi dakika sonra Luciano Valente’nin yerine oyuna girdi. Van Bronckhorst, ikinci yarının daha önceki bölümünde hücum takviyesi olarak Sem Steijn ile Gonçalo Borges’i sahaya sürdü.

Van Bronckhorst, 19 yaşındaki Van Persie hakkında, "Shaqueel van Persie büyük bir yetenek" dedi. "Bunu tabii ki her hafta gösteriyor. Geçen hafta da öyleydi." Van Persie, geçen hafta Sparta Rotterdam karşısında bitime sekiz dakika kala oyuna girmişti.

"Ama evet, Shaqueel henüz diğer oyuncuların sahip olduğu fiziksel temele sahip değil, çünkü son üç, dört yılda doğal olarak çok az oynadı." Van Persie son yıllarda birçok kez sakatlık sıkıntısı yaşadı. Örneğin ocak ayında ciddi bir diz sakatlığı geçirdi.

Mayıs ortasında Van Persie, hazırlık döneminde sahalara döndü. Bunun üzerine Van Bronckhorst’a, "Van Persie 20 dakika oynayamaz mı?" sorusu yöneltildi. Teknik adam, "Bu mümkün" yanıtını verdi. "Ama bugün tercih farklıydı."

Van Bronckhorst, "Ama bunlar, evet, maç sırasında yaptığınız tercihler. Fakat Shaqueel’in en fazla yarım saat oynayabileceği benim için de onun için de açık" dedi ve Van Persie’yi yalnızca santrfor olarak gördüğünü belirtti.

Daha sonra Valentijn Driessen araya girdi: "Borges’ten daha mı kötü yapıyor?" Van Bronckhorst ise, "Bilmiyorum Valentijn. Tabii ki... O daha önce hiç sol kanatta oynamadı, o yüzden bilmiyorum" diyerek sözlerini noktaladı.