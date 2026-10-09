Giovanni van Bronckhorst net konuştu: “Onun Feyenoord’dan ayrılması benim için bir seçenek değil”

Feyenoord’a iyi haber: Anis Hadj Moussa, cumartesi akşamı AZ’ye karşı forma giyebilecek kadar hazır. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, kritik maç öncesinde cuma günü düzenlenen basın toplantısında bunu açıkladı.

Hadj Moussa ile Watanabe, geride kalan milli maç arasının ardından Feyenoord’a erken döndü. İki oyuncu da hafif bir sakatlık yaşıyordu.

AZ karşısında forma giyip giyemeyecekleri sorusuna Van Bronckhorst, “Hadj Moussa evet. Sonunda gayet iyi antrenman yaptı ve yarın için de hazır” yanıtını verdi.

“Watanabe içinse yarınki maçın biraz erken gelip gelmediğini bekleyip göreceğiz. Yani buna yarın bakmamız gerekecek.”

AZ karşısında kesin olarak forma giyemeyecek iki Feyenoordlu ise Gijs Smal ile Jakub Moder. Son adı geçen oyuncu bu hafta grupla birlikte çalışmalara başladı. Smal da buna oldukça yakın.

Gelecek maçlar FEY Eredivisie 12:45 AZ

Moder hakkında konuşan Van Bronckhorst, “Umarım önümüzdeki haftalarda süre alabilir. Bunlar olumlu gelişmeler. Ayrılması bir seçenek mi? Hayır, benim için değil. Çok kaliteli bir oyuncu, şimdi fit hale gelmesi gerekiyor” dedi. Polonya basını perşembe günü, Lech Poznan’ın Moder’i yeniden Polonya’ya getirme ihtimalini değerlendirdiğini yazmıştı.

Feyenoord ile AZ arasındaki mücadele, VriendenLoterij Eredivisie’de şu an ikinci sırada yer alan takımla lider arasındaki maç olacak. Puan tablosundaki fark iki puan. Cumartesi akşamı De Kuip’te saat 18.45’te ilk düdük çalacak.