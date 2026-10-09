Feyenoord orta saha oyuncusu Jakub Moder için sezonun ilk dakika ihtimali ufukta göründü. Polonyalı futbolcu ağır diz sakatlığını neredeyse tamamen atlattı ve hafta boyunca takımla birlikte çalıştı. Giovanni van Bronckhorst, yaklaşan dönüşünden memnun.

Moder, bu yıl 12 Nisan'da NEC karşısında ağır bir diz sakatlığı yaşadı. Uzun bir rehabilitasyon sürecinin ardından ekim ayının başında yeniden takıma katıldı ve şimdi dönüşüne iyice yaklaştı.

"Jakub bu hafta tam kapasiteyle takımla çalıştı" diyen Van Bronckhorst, cumartesi akşamı AZ ile oynanacak iç saha maçı öncesinde cuma günkü basın toplantısında konuştu. "Önümüzdeki haftalarda süre alabilmesini umuyorum. Bunlar olumlu gelişmeler."

Van Bronckhorst, Moder'in forma şansı açısından yeterli perspektife sahip olduğunu belirtti ve bu nedenle Lech Poznan'ın ilgilendiği yönündeki iddialara rağmen ondan ayrılmasına izin vermek istemediğini söyledi. "Hayır, benim açımdan olmaz. Oyunun nasıl oynanması gerektiğini bilen, iyi ve fizik gücü yüksek bir oyuncu."

Gelecek maçlar FEY Eredivisie 12:45 AZ

"Onu sahada izlediğimde, benim gerçekten burada kalmasını isteyeceğim bir oyuncu görüyorum. Kalitesi ve potansiyeli olan bir oyuncu ve şimdi yeniden fit hale gelmesi ona bağlı. Özellikle şimdi başlayacak dönemde, mümkün olduğunca fazla oyuncunun hazır olmasını istersiniz. Umarım Jakub da onlardan biri olur."

Feyenoord'u kasımdaki bir sonraki milli maç arasına kadar zorlu bir fikstür bekliyor. AZ maçının ardından Feyenoord sırasıyla Como (iç saha), Telstar (deplasman), Real Betis (deplasman), PSV (deplasman), Fortuna Sittard (iç saha), Inter (iç saha) ve sc Heerenveen (deplasman) ile karşılaşacak.

Moder'in yanı sıra Van Bronckhorst'un Gijs Smal hakkında da iyi haberleri vardı. Sol ayaklı oyuncu, temmuz ayının başından bu yana ayak bileği sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor, ancak onun da yakında geri dönmesi bekleniyor. "Gijs Smal henüz takımla çalışmalara başlamadı ama buna çok yakın" dedi Gio.