Jeremiah St. Juste, ayak bileği sakatlığı nedeniyle Feyenoord'un cumartesi günü Fortuna Sittard ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Giovanni van Bronckhorst, saat 16.30'da De Kuip'te başlayacak karşılaşmada onun yerine Javi López'i görevlendirdi.

Fortuna karşısında kalede Tjark Ernst yer alacak. Sağ bekte Givairo Read, sol bekte ise PSV maçında oyuna sonradan girip iyi bir performans sergileyen López oynayacak. Rotterdam ekibinin stoperleri Tsuyoshi Watanabe ve Mika Mármol olacak.

Feyenoord'un orta sahasında tanıdık isimler var. Charles Vanhoutte ve Oussama Targhalline savunmaya dönük görev üstlenecek; Gjivai Zechiël'e ise Fortuna kalesine yönelme özgürlüğü tanınacak.

Ev sahibi ekibin hücum hattında da sürpriz yok. Anis Hadj Moussa sağda, Luciano Valente solda görev yapacak. VriendenLoterij Eredivisie liderinin hücum hattının merkezinde Nacho Ferri yer alacak.

Feyenoord, geçen hafta PSV karşısında maça berbat başlamasına rağmen bir puan almayı başardı (1-1). Fortuna ise Excelsior karşısında son anda gol bularak sahasında üç önemli puan kazandı.

Feyenoord'un ilk 11'i: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Fortuna Sittard'ın ilk 11'i: Branderhorst; Guth, Van Ottele, Hubner; Pinto, Brittijn, 'T Zand, Dahlhaus; Ihattaren, Descotte; Zeefuik.