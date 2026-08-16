Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord’un Go Ahead Eagles ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Rotterdam ekibinin teknik direktörü, ilk 11’inde tek değişikliğe gitti.

Geçen hafta Sparta Rotterdam karşısında olduğu gibi (0-1’lik galibiyet), Feyenoord’da yaz transferi Tjark Ernst yine kalede olacak. Tek değişiklik savunma hattında yaşandı: Tsuyoshi Watanabe sakatlığını atlattı ve savunmanın merkezinde Thijs Kraaijeveld’in yerine geçecek.

Watanabe bu sakatlığı Atalanta ile oynanan hazırlık maçında yaşamıştı. Sert bir çarpışmanın ardından köprücük kemiğindeki ağrı nedeniyle sahayı terk etmişti. Bu yüzden Sparta maçını kaçırdı, ancak Japon oyuncu artık yeterince iyileşti.

Watanabe, savunmanın göbeğinde Jeremiah St. Juste ile birlikte görev yapacak. Givairo Read (sağ bek) ve Mika Mármol (sol bek) savunmadaki diğer isimler.

Feyenoord’un orta sahası yine Charles Vanhoutte, Luciano Valente ve Gjivai Zechiël’den oluşuyor. Hücum hattı da değişmedi; Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda ve Gaoussou Diarra ilk 11’de yer alıyor.

Feyenoord ile Go Ahead, pazar akşamı saat 14.30’da De Kuip’te karşı karşıya gelecek. Bu, Feyenoord’un yeni sezondaki ilk resmi iç saha maçı olacak.

Rotterdam ekibi, VriendenLoterij Eredivisie’de bu sezona Valente’nin golüyle Sparta karşısında aldığı 0-1’lik galibiyetle başlamıştı. Go Ahead de açılış maçını kazandı: Willem II karşısında 4-1.

Feyenoord ilk 11’i: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Diarra.

Go Ahead Eagles ilk 11’i: Haug; Sampsted, Van Zwam, Kramer, James; Salah Rahmouni, Linthorst; Tengstedt, Suray, Edvardsen; Flataker.