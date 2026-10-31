Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord savunmasında zorunlu değişikliğe gidiyor

Ayak bileğinden sakatlanan Jeremiah St. Juste, Feyenoord'un cumartesi günü Fortuna Sittard'a karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Giovanni van Bronckhorst, De Kuip'te saat 16.30'da başlayacak mücadelede onun yerine Javi López'i görevlendirdi.

Fortuna karşısında kaleyi Tjark Ernst koruyacak. Sağ bekte Givairo Read, sol bekte ise PSV maçında oyuna girdikten sonra iyi bir performans sergileyen López görev yapacak. Rotterdam ekibinin stoperleri Tsuyoshi Watanabe ve Mika Mármol olacak.

Feyenoord'un orta sahasında tanıdık isimler var. Charles Vanhoutte ve Oussama Targhalline savunma görevlerini üstlenirken, Gjivai Zechiël Fortuna kalesine yönelme özgürlüğüne sahip olacak.

Ev sahibi ekibin hücum hattında da sürpriz yok. Anis Hadj Moussa sağda, Luciano Valente ise solda görev yapacak. VriendenLoterij Eredivisie liderinin ileri uçtaki oyuncusu Nacho Ferri olacak.

Feyenoord, geçen hafta PSV karşısında maça kötü başlamasına rağmen bir puan almayı başardı (1-1). Fortuna ise Excelsior karşısında son anlarda gol bularak evinde üç önemli puan aldı.

Talihsiz Jakub Moder de kadroda yok. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi buradan okuyabilirsiniz.

Feyenoord'un ilk 11'i: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

Fortuna Sittard'ın ilk 11'i: Branderhorst; Guth, Van Ottele, Hubner; Pinto, Brittijn, 'T Zand, Dahlhaus; Ihattaren, Descotte; Zeefuik.