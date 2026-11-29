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Giovanni van Bronckhorst, Feyenoord'un pazar öğleden sonra Ajax karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikten daha fazlasını hak ettiğini düşünüyor. Rotterdam ekibinin teknik direktörüne göre oyunda üstün olan taraf kendi takımıydı.

Van Bronckhorst, ESPN kameralarına yaptığı açıklamada söze şöyle başladı: “Elbette öne çıkan nokta, iyi oynamamıza rağmen maçı kazanamamış olmamız. İlk beş dakika zordu ama sonrasında oyuna girdik. Oyuna hâkimdik ve iyi fırsatlar yakaladık.”

“İkinci golü atamamak üzücü ama oyunculara sitem edemem. Mücadeleyi bırakmadılar, çok çalıştılar, ikili mücadeleleri kazandılar, tempolu oynadılar… Bu bize galibiyeti getirmedi ama bugün sahada sergilediğimiz performanstan memnunum.”

Nacho Ferri, Feyenoord adına kritik bir penaltı kaçırdı. Ancak Van Bronckhorst, Luciano Valente gibi , İspanyol oyuncunun penaltıyı kullanmasına izin verdiği için pişman değil. “Listede ilk sırada o var ve sonunda penaltıyı kullanıp kullanmayacağına kendisi karar veriyor. Oyuncu olarak bunu hissedersiniz ve elbette bu seçim ona ait. Bu kez sonuç kötü oldu.”

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Van Bronckhorst'a daha sonra Yves Bissouma'ya ikinci sarı kartın gösterilmemesine kızıp kızmadığı soruldu. Orta saha oyuncusu ikinci yarıda sınırları belirgin biçimde zorladı, hatta aştı, ancak hakem Allard Lindhout tarafından cezalandırılmadı.

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Feyenoord'un teknik direktörü, Bissouma'nın Oussama Targhalline'e yaptığı faulün görüntülerini yeniden izlerken “Elbette buna sinirlendim” diye yanıt verdi.

Van Bronckhorst, ardından Lindhout'a seslenerek “Bunlar maç içinde hakemin sarı kart gösterebileceği anlar. Bana göre bu açıkça sarı kart. Bunu anlamıyorum” dedi.

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“Sonuçta bunlar elbette kritik anlar. Bu tür faulleri yapmaya devam edebiliyorsanız ve hakem sarı kart göstermiyorsa… Böyle büyük bir maçta on kişi kalmak çok büyük fark yaratır.”

Van Bronckhorst sözlerini olumlu bir mesajla noktaladı: “Elbette bugün kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz ama yolumuza böyle devam etmeliyiz. Bugün ve geçen salı sahada sergilediğimiz performansa bakınca… Evet, bence galibiyet yakın.”