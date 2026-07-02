Giovanni van Bronckhorst, bir yıldır maç oynamamış bir oyuncuyu Feyenoord antrenmanına davet etti

Thomas Beelen, Perşembe günü Feyenoord’un 2026/27 sezonundaki ilk halka açık antrenmanında sahaya çıktı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen yıl hazırlık döneminde bacağından kırık geçirmişti, ancak zorlu bir dönemin sonu yavaş yavaş görünmeye başladı.

Beelen, geçen yıl 19 Temmuz’da KAA Gent ile oynanan hazırlık maçında (1-2 mağlubiyet) bacağını kırdıktan sonra 2025/26 sezonunun tamamını kaçırmak zorunda kalmıştı.

Anel Ahmedhodzic ve Leo Sauer de uzun süren sakatlıkların ardından 1908'de sahalara geri döndü. İkili, geçen sezonun son aşamalarını kaçırmıştı.

Ayrıca, antrenmanı izleyen taraftarlar bir dizi yeni transferi de izleme fırsatı buldu: Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Ilian Hadidi ve Nacho Ferri.

Perşembe günü, geri dönen Giovanni van Bronckhorst'un yönettiği grup antrenmanına her Feyenoord oyuncusu katılamadı.

Jakub Moder, bireysel bir kapalı salon programını tamamladı ve bu nedenle antrenman sahasına çıkmadı.

Bart Nieuwkoop ve Gijs Smal da kulüpte kaldı ve kadronun geri kalanına katılmadı.

Feyenoord, önümüzdeki Cumartesi saat 14:30’da FC Dordrecht deplasmanında sezonun ilk hazırlık maçını oynayacak.