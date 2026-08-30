Giovanni van Bronckhorst, ADO Den Haag beraberliğinin ardından Feyenoord’un milyonluk transferini eleştirdi

Feyenoord, pazar günü De Kuip’te ligin yeni ekibi ADO Den Haag karşısında sürpriz şekilde puan kaybetti (2-2). Kaleci Tjark Ernst bir kez daha iki gol yedi ve özellikle 0-2’de pek ikna edici görünmedi. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından 23 yaşındaki Alman file bekçisini eleştirdi.

Ernst, bu yaz vatandaşı Timon Wellenreuther’in yerine Rotterdam’a getirildi. Kaleci, Feyenoord’da doğrudan ilk 11’de başladı ve takım sezonun ilk üç maçında şimdiden iki kez puan kaybetti. Üstelik Rotterdam ekibi Go Ahead Eagles (2-2), SC Cambuur (2-5) ve dolayısıyla ADO karşılaşmalarının her birinde de ikişer gol yedi.

Maçın ardından Van Bronckhorst’a ESPN’de, Hertha BSC’den yaklaşık beş milyon avro karşılığında transfer edilen Ernst hakkında bir değerlendirme yapması istendi. Eski sol bek, “Tjark elbette takımın bir parçası” sözleriyle başladı.

“Bence son hat olarak ona daha fazla yardım etmemiz gerekiyor. Top bizdeyken de ama özellikle savunmada. Bugün iki gol yedik ve evet, bunlar biraz beklenmedik şekilde geldi ama bunlar dikkatli kalmanız gereken anlar. Sadece Tjark değil, savunma da.”

“Eğer bir taç atışı oluyor ve on saniye sonra top ağlarda oluyorsa, bunun iyi olmadığı açıktır” diyen Van Bronckhorst, ilk golde Nigel Thomas’ın yön değiştiren şutuna Ernst’in yeterince hızlı tepki veremediğini anlattı.

Sekou Sylla’nın attığı 0-2’de ise Ernst köşeye doğru görünüşe göre yavaş hareket etti. Feyenoord, Ayase Ueda ve Anis Hadj Moussa’nın golleriyle maça ortak olup skoru eşitledi ancak utanç verici puan kaybını önleyemedi.

Van Bronckhorst’a daha sonra Feyenoord’un transfer dönemi bitmeden kadrosunu güçlendirip güçlendirmeyeceği soruldu. “Bence bunu önümüzdeki gün bekleyip görmemiz gerekiyor. Dévy (sportif direktör Rigaux, ed.) bununla ilgileniyor ve umarım bir şeyler olabilir.”

“Ama evet, oyuncu almanın finansal olarak mümkün olup olmadığına bakmak da kulübe bağlı. Bu benim görevim değil.” Van Bronckhorst ayrıca, ısınmada sakatlanan ve yerine yeni transfer Javi López’in oynadığı Jeremiah St. Juste hakkında da konuştu.

“St. Juste kendini tamamen iyi hissetmiyordu ve ısınmada kendisini fit hissetmediğini, bitkin hissettiğini söyledi. O zaman onunla maça başlamamanız mantıklı” dedi Gio, bunun üzerine Mika Mármol’u sol tarafta López’e yer açmak için merkeze çekti.



