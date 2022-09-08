İtalyan ekibi Napoli Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Liverpool'u 4-1'lik skorla devirirken, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü atan Giovanni Simeone'nin hayali de gerçek oldu. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin oğlu olan Giovanni, 14 yaşından bu yana Şampiyonlar Ligi'nde gol atmanın hayalini kurduğunu açıkladı.

Ne söylendi?

"Henüz 14 yaşındayken koluma Şampiyonlar Ligi topunun dövmesini yaptırdım çünkü çocukken bu dövmeyi her gördüğümde burada oynamanın hayalini kurdum. Bu noktaya gelmek için çok şey yaptım ve şimdi burada olduğum için çok heyecanlıyım. Burada gol atıp bu dövmeyi öpmek çocukken kurduğum en güzel hayallerimden biriydi ve bunu başardım"

Napoli formasıyla ligde iki maçta 19 dakika süre alan 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Hellas Verona formasıyla çıktığı 35 Serie A karşılaşmasında 16 kez fileleri sarsmıştı. İtalya'da dört sezon çift haneli gol sayılarını gören Simeone, yaz transfer döneminde 3.5 milyon euro'luk kiralama bedeli karşılığında Hellas Verona takımından transfer edilmişti.