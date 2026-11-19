Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini, ayağındaki kırığın ardından iyileşme sürecini sürdüren Kenan Yildiz'in yeniden topla antrenman yapmaya başladığını açıkladı. Ağustostan beri sahalardan uzak olan Türkiye millî takım oyuncusunun merakla beklenen dönüşü için taraftarların biraz daha sabretmesi gerekecek.

Reklam

Juventus'a sakatlık cephesinden sevindirici haber

Yildiz, ağır ayak sakatlığının ardından iyileşme sürecinde önemli bir adım attı. Türkiye millî takım oyuncusu, uzun süren ve sıkıntılı tedavi döneminin ardından yeniden topla antrenman yapmaya başladı. Yetenekli hücumcu, ağustostan bu yana İtalyan kulübünde forma giyemiyor.

Sezonun ilk Serie A maçında, Frosinone karşısında deplasmanda alınan sol ayağındaki beşinci tarak kemiğinde kırık yaşadı. Bu maç, 1-0'lık zorlu bir galibiyetle sonuçlandı. Bu sakatlık nedeniyle genç oyuncu hemen ameliyat olmak zorunda kaldı. Juventus da böylece lig ve Avrupa macerasının önemli bir bölümünü en heyecan verici hücum yeteneklerinden biri olmadan geçirmek zorunda kaldı.

Chiellini dönüş için sabır istedi

Eski savunmacı ve mevcut Juventus yöneticisi Chiellini, çarşamba günü Belçika'daki bir taraftar kulübü etkinliğinde oyuncunun sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Efsanevi stoper, hücumcunun antrenman sahasında olumlu ilerleme kaydettiğini doğruladı. Ancak resmî maçlara hemen dönmesi yönündeki beklentileri de sınırlayarak taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi.

Chiellini, Gianluca Di Marzio aracılığıyla basına yaptığı açıklamada, "Kenan iyileşiyor. Yeniden topla antrenman yapmaya başladı ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Kalite olarak seviye atlamamıza yardımcı olabilecek bir oyuncu" dedi.

Reklam Reklam

Kulübünün önemli maçlarını kaçırdı

Uzun süren sakatlığı, sonbahar boyunca hem kulübündeki hem de millî takımdaki maçlarını ciddi biçimde etkiledi. Yildiz, ağustosta yaşadığı tarak kemiği kırığından bu yana Juventus ve Türkiye adına toplam 20 maç kaçırdı.

Related Topics

Hücumcu, Serie A'daki on maçta forma giyemedi. Kulübünün dört önemli Avrupa Ligi maçını da kenardan izlemek zorunda kaldı. Yoğun sonbahar takviminde millî takımı da onun yokluğunu hissetti. Genç oyuncu, Türkiye'nin Uluslar Ligi grup aşamasındaki son altı maçının hiçbirinde oynayamadı.

Hedef kış aylarında dönüş

Başarılı geçen ayak ameliyatının ardından hazırlanan ilk sağlık raporları, iyileşme süresinin yaklaşık iki ila üç ay olacağını belirtmişti. Yildiz'in kısa süre önce topla çalışmalara dönmesiyle birlikte Juventus sağlık ekibi, önümüzdeki haftalarda artan antrenman yüküne vücudunun nasıl tepki verdiğini dikkatle izleyecek.

Reklam

Son gelişmeler, Yildiz'in aralık ayında A takıma dönmek için yoğun çaba gösterdiğine işaret ediyor. Kış arasından önce dönüşü, İtalya'daki sıkışık maç takvimi öncesinde takıma taktiksel açıdan büyük katkı sağlayacaktır.

Ancak kulüp yönetimi, oyuncunun uzun vadeli sağlığı konusunda gereksiz riskler almayacaktır. İyileşme sürecinde küçük bir gecikme bile yaşanırsa hücumcu, merakla beklenen dönüşünü yapmak için yeni yılı beklemek zorunda kalabilir.