Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, kritik Eredivisie karşılaşması öncesinde son şampiyon PSV'nin favori olmaya devam ettiğini vurguladı. Van Bronckhorst, soyunma odasındaki uyum ve rakip takımın teknik direktörü Peter Bosz'la uzun yıllara dayanan ilişkisi hakkında da konuştu.

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Feyenoord, farkı açma hedefiyle Eindhoven'a gidiyor

Eredivisie lideri Feyenoord, son şampiyon PSV ile arasındaki puan farkını yediye çıkarmak için pazar günü Philips Stadyumu'na konuk olacak. Giovanni van Bronckhorst'un ekibi, Avrupa'da Real Betis deplasmanında 1-0'lık yenilgi almasına rağmen ligde iyi bir form grafiğiyle maça çıkıyor.

Rotterdam ekibinde, uzun süreli diz sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Jakub Moder geri dönüyor.

Van Bronckhorst, Anis Hadj Moussa ile Sem Steijn arasında yakın zamanda antrenmanda yaşanan anlaşmazlığın tamamen çözüldüğünü de doğruladı.

Van Bronckhorst, eksiklerine rağmen PSV'yi favori görüyor

NOS'a göre Van Bronckhorst, Jerdy Schouten gibi kilit oyuncuların uzun süreli sakatlıklarıyla uğraşmasına rağmen Eindhoven ekibinin çok geniş bir kadroya sahip olduğunu vurguladı. Van Bronckhorst, „Bence PSV şu anda çok güçlü bir takım. Forma giyemeyen oyuncular nedeniyle bazı sorunlar yaşıyorlar ama üst üste üç yıldır şampiyon olan bir takımdan söz ediyoruz“ dedi.

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Bir gazetecinin beraberliğin Feyenoord'u memnun edeceğini söylemesi üzerine teknik direktör, basın odasında kahkahalara yol açan şu soruyu yöneltti: „Peki siz kimi tutuyorsunuz?“

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„Her maçta galibiyet için var gücümüzle mücadele etmek istiyoruz ve bunu ilk dakikadan itibaren yapacağız“ diye ekledi.

Teknik direktör, Peter Bosz ile geçmişini ve ilişkisini anlattı

Van Bronckhorst, 1990'larda Feyenoord'da Peter Bosz ile birlikte oynadığı ilk yıllara ilişkin güzel anılarını paylaştı. „Peter bana karşı her zaman çok olumluydu. Elbette yeteneğimi görüyordu. Daha o zamanlar bile kariyerimin oldukça iyi ilerleyebileceğini görmüştü“ dedi.

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Feyenoord teknik direktörü, Bosz'un Avrupa'nın önde gelen kulüplerindeki teknik direktörlük başarılarını da övdü: „Peter'ın harika bir kariyeri oldu. Yurt dışında çok büyük kulüpleri de çalıştırdı. Hollandalı teknik direktörler olarak gurur duyabileceğimiz bir teknik direktör.“

Şampiyonluk yarışı Eredivisie'deki mücadelenin yönünü belirliyor

Feyenoord'un üstünlüğünü pekiştirmeye çalışacağı pazar günkü önemli karşılaşma, Hollanda'daki şampiyonluk yarışının gidişatını belirleyecek.

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Feyenoord'un deplasmandaki kusursuz performansını sürdürüp sürdüremeyeceği veya PSV'nin puan farkını bire indirip indiremeyeceği Eindhoven'da belli olacak.

Her iki teknik direktör de bu taktik mücadeleye kadrosuna tam güven duyarak çıkıyor.