Gine Teknik Direktörü Didier Six'ten Türkiye'ye övgü: Belki de EURO 2020 şampiyonuyla oynayacağız

Futbolculuk yıllarında bir dönem Galatasaray forması giyen Gine Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Six, A Milli Takımı değerlendirdi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. İlk hazırlık karşılaşmasında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup eden ay - yıldızlılar ikinci hazırlık karşılaşmasında Gine ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi Gine Milli Takım Teknik Direktörü Didier Six ve oyunculardan Iİbrahima Sory basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Afrika temsilcisinin Fransız teknik direktörü Didier Six, Türk futboluna yabancı değil. Eski Fransız futbolcu, 1987 yılında Fransa'nın Valenciennes takımından Galatasaray'a transfer olmuş ve bir sezon sarı - kırmızılı formayı giymişti.

Türkiye'de oynadığı dönemde Türk vatandaşlığına geçen Six'in ismi Dündar Siz olarak değiştirilmişti. Sol kanatta forma giyen eski Fransız yıldız, Galatasaray formasıyla bir lig şampiyonluğu bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşamıştı.

Didier Six neler söyledi?

Fransız çalıştırıcı, Lille ile Ligue 1'de şampiyonluk sevinci yaşayan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten övgüyle bahsetti.

"Takımımız için iyi bir tecrübe olacak. Ellerinden gelenin en iyisini sahaya vereceklerdir. Türkiye çok iyi bir takım. Çok iyi futbolcuları var. Çok iyi santrforları var.

"Özellikle Lille'de oynayan futbolcular bizi zorlayacaktır. Maça hareket katacaklardır. Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen oyuncuları var."

Six'ten Türkiye için şampiyon sözleri

66 yaşındaki antrenör, bir basın mensubunun Türkiye'nin Euro 2020'de neler başarabileceği ile ilgili bir soruya iddialı bir yanıt verdi.

"Belki de yarın Euro 2020'nin şampiyon takımıyla maç yapacağız. Türkiye'yi böyle değerlendirmek lazım.

"Ben, Türkiye'de forma giyen ilk Avrupalı oyunculardan biriyim. Türkiye'nin yıllar içinde nasıl geliştiğini, ne kadar iyi bir düzeye geldiğini gözlemledim.

"Yarın sahaya Avrupa Şampiyonu'na karşı oynuyormuş gibi bir zihniyetle çıkacağız."

Six ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Türk futboluna çok şey kattığının altını çizdi.