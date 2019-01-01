Gimnasia La Plata'dan Diego Maradona sürprizi
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Matias Marlo
Bir dönemin futbol efsanesi Diego Maradona, ülkesine teknik direktörü olarak geri döndü.
5 haftası geride kalan Arjantin Süper Ligi'nde Gimnasia La Plata'nın teknik direktörü olan 58 yaşındaki futbol adamı, yeni kulübüyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından Dario Ortiz ile yollarını ayıran Gimnasia'da Maradona'nın ismi ortaya ilk atıldığında bunun bir hayal olduğu iddia ediliyordu. Maradona yeni takımıyla 15 Eylül günü ilk maçına çıkacak.
Diego Maradona son olarak Meksika'da Dorados de Sinaloa takımını çalıştırmış, Haziran ayında görevini bırakmıştı.