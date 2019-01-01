Gimnasia La Plata'dan Diego Maradona sürprizi

Yaşayan futbol efsanesi Diego Maradona, Gimnasia La Plata'nın teknik direktörü oldu.

Bir dönemin futbol efsanesi Diego Maradona, ülkesine teknik direktörü olarak geri döndü.

5 haftası geride kalan Süper Ligi'nde Gimnasia La Plata'nın teknik direktörü olan 58 yaşındaki futbol adamı, yeni kulübüyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Üst üste aldığı 4 mağlubiyetin ardından Dario Ortiz ile yollarını ayıran Gimnasia'da Maradona'nın ismi ortaya ilk atıldığında bunun bir hayal olduğu iddia ediliyordu. Maradona yeni takımıyla 15 Eylül günü ilk maçına çıkacak.

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Diego Maradona son olarak 'da Dorados de Sinaloa takımını çalıştırmış, Haziran ayında görevini bırakmıştı.