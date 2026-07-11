Gila: "Milan'a, çünkü dünya çapında en güçlü takımlardan biri; hem tarihi hem de teknik direktörün felsefesi nedeniyle"

Dün Milan ile 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayan Mario Gila, Rossoneri kulübünün resmi kanallarına bir röportaj verdi: "Milan'ı seçtim çünkü dünya çapında en güçlü takımlardan biri; sahip olduğu tarih ve etrafındaki her şey, belirli seviyelere ulaşmak için ihtiyacım olan şeydi. Birlikte pek çok güzel şey başarabiliriz, önümüzde birçok hedef var ve elimden gelen her şeyi vererek takıma yardımcı olacağıma söz veriyorum. Bu benim için harika bir meydan okuma. Teknik direktörün fikirleri ve Milan’ın temsil ettiği her şey, beni ‘Şeytan’ı seçmeye yönlendirdi.”





"Önemli bir kulübe katıldığım için çok heyecanlıydım. Son günlerde pek çok olumlu duygu yaşadım, çok mutluyum. Hislerim olumlu, takım arkadaşlarımla iyi anlaşacağımdan eminim; ben her yerde rahat olan biriyim."





"Milanello’yu görmek için çok meraklıyım, pazartesi günü taraftarlar da orada olacak. Teknik direktörle tanışmayı ve nasıl çalıştığını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Milanello’da kendimi görmek için can atıyorum."