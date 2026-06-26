"Gijón Skandalı"... Cezayir, 44 yıl sonra o utanç verici maçın anılarıyla Avusturya'ya karşı sahaya çıkıyor

Gözler, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının son turunda önümüzdeki Pazar sabahı oynanacak Cezayir-Avusturya karşılaşmasına çevrilmiş durumda; bu maç, her iki takım için de eleme yarışında büyük önem taşıyor, ayrıca bu maç, turnuva tarihinin en tartışmalı olaylarından biri olan ve “Gijón Skandalı” olarak bilinen olayı akıllara getiriyor; bu olay, Cezayir futbol tarihinin en acı sayfalarından biri olarak kabul ediliyor.

Her şey Almanların küçümsemesiyle başladı

"Africa Foot" ağının yayınladığı bir rapora göre, hikaye 1982 İspanya Dünya Kupası finallerine kadar uzanıyor. O dönemde Batı Almanya milli takımı, Karl-Heinz Rummenigge, Paul Breitner ve Lothar Matthäus gibi yıldızlardan oluşan kadrosu sayesinde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak turnuvaya katılmıştı.

Grup maçlarının açılışında Cezayir ile karşılaşmadan önce, Alman kampında aşırı bir özgüven hakimdi ve durum, “Yeşiller”i küçümseyen alaycı açıklamaların yapılmasına kadar vardı.

O dönemde bir oyuncu, yedinci golü eşlerine, sekizinci golü ise köpeklerine ithaf edeceklerini söylemiş, teknik direktör Yup Derfal ise Cezayir’e yenilirlerse Münih’e döneceğini belirtmişti.

Bu özgüven, daha önce hiçbir Afrika milli takımının Dünya Kupası’nda ilk turu geçememiş olması gerçeğine dayanıyordu; ayrıca Cezayir, 28 yaşını doldurana kadar oyuncuların yurtdışında profesyonel olarak oynamasını yasaklayan kurallar nedeniyle çok sayıda yerli oyuncuya güvenmek zorundaydı.

Ancak Cezayir milli takımı, Dünya Kupası öncesinde elde ettiği güçlü sonuçların ardından en iyi dönemlerinden birini yaşıyordu.

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Cezayir tarih yazıyor

16 Haziran 1982'de, "Çöl Savaşçıları" Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birini yarattı.

Rabah Madjer skoru açtı, ardından Romerig eşitliği sağladı, ancak Lakhdar Belloumi Cezayir'e 2-1'lik tarihi galibiyet golünü attı ve Cezayir, Dünya Kupası finallerinde bir Avrupa milli takımını yenen ilk Afrika ülkesi oldu.

Bu tarihi zafer, Cezayir’e dünya futbol tarihinde özel bir yer kazandırdı, ancak tur atlamayı garantilemek için yeterli olmadı.

Avusturya’ya yenilgi, ardından Şili’ye galibiyet

Tarihi zaferin ardından Cezayir milli takımı, ikinci maçında Avusturya’ya 2-0 yenildi, ancak son turda Şili’yi 3-2 mağlup ederek dengesini yeniden kazandı.

"Yeşiller", o dönemki iki puanlık sistem uyarınca puanlarını 4'e yükseltti ve Batı Almanya ile Avusturya arasındaki son maçın sonucunu beklemeye başladı.

Hesaplar netti; Almanya’nın sadece bir veya iki gol farkla kazanması halinde her iki takım da tur atlayacak, Cezayir ise elenecekti.

“Gijón Skandalı”… Açıkça görülen bir Avrupa komplosu

25 Haziran 1982'de Gijón Stadyumu'nda Horst Hrubesch, 10. dakikada Almanya'nın tek golünü attı. O andan itibaren maç fiilen durdu.

Skor her iki takımın da işine geldiği için, oyuncular 80 dakikadan fazla bir süre boyunca saldırı ya da gol atma konusunda gerçek bir istek göstermeden sadece paslaşmakla yetindiler; bu durum, stadyumdaki taraftarların yuhalamalarına neden oldu ve taraftarlar her iki takımın da sahadan çıkmasını talep etmeye başladı.

Televizyon yorumcuları bile bu manzaradan hoşnutsuzluklarını dile getirdiler; birçoğu bunu futbolla hiçbir ilgisi olmayan bir durum olarak nitelendirirken, bazıları ise protesto amacıyla maçın sonuna kadar sessiz kaldılar.

Maç Almanya’nın 1-0 galibiyetiyle sona erdi ve her iki takım da bir üst tura yükselirken, Cezayir iki tarihi galibiyet elde etmesine rağmen turnuvadan elendi.

O günden beri bu maç “Gijón’un Utancı” veya “Utanç Maçı” olarak anılmaya başlandı ve Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı maçlarından biri haline geldi.

Cezayir’in Protestosu ve FIFA Yönetmeliklerinde Tarihi Değişiklik

Cezayir resmi bir itirazda bulunarak maçın tekrar oynanmasını talep etti, ancak Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) bu talebi reddetti.

Buna rağmen FIFA, yaşananların ciddiyetini dolaylı olarak kabul etti ve turnuva sisteminde tarihi bir değişiklik yaptı: 1986 Dünya Kupası’ndan itibaren, hiçbir takımın kendi maçına çıkmadan önce ihtiyaç duyduğu sonucu öğrenmesini önlemek amacıyla, her grubun son turundaki tüm maçların aynı anda oynanmasına karar verdi.

Bu sistem, günümüzde de Dünya Kupası ve büyük uluslararası turnuvalarda uygulanmaya devam ediyor.

Yeni bir karşılaşma... ama farklı koşullar altında

44 yıl sonra, iki takım Dünya Kupası’nda yeniden karşı karşıya geliyor, ancak durum tamamen farklı.

2026 Dünya Kupası’ndaki Cezayir-Avusturya maçı, gruptaki diğer maçla eşzamanlı olarak oynanacak; bu da 1982’deki senaryonun pratikte tekrarlanmasını imkansız kılıyor.

Cezayir milli takımı, ikinci sıradan ikinci tura yükselmeyi garantilemek için galibiyete ihtiyaç duyarak maça çıkıyor; beraberlik ise üçüncü sıradaki en iyi sekiz takımdan biri olarak tur atlamak için yeterli olabilir; ancak bir mağlubiyet durumunda, Afrika ekibi diğer grupların üçüncü sıradaki takımlarıyla karmaşık bir hesaplamaya girecektir.

Cezayir Milli Takımı, 3 puanla 10. grubun üçüncü sırasında yer alıyor. Lider Arjantin (6 puan) ve gol farkıyla ikinci sıradaki Avusturya’nın (3 puan) arkasında yer alan Cezayir, elenme şansı kalmayan diğer Arap temsilcisi Ürdün’e (0 puan) ise üstünlük sağlıyor.