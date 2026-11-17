Gigi Cagni, Juventus'un durumunu değerlendirdi: "Kulüpte, teknik direktör de dahil herkeste bir kafa karışıklığı görüyorum. Spalletti'nin yaptıklarını, pek anlamadığım tercihlerini gördüm. Koopmeiners'ı birkaç kez bekte oynattı. Üstelik santrforu da yok."

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1950 doğumlu, İtalyan teknik direktörlerin duayeni Gigi Cagni, TMW'ye verdiği röportajda özellikle Juventus üzerinde durdu: "Juventus'un kendine çeki düzen vermesi gerekiyor. Bende bir kafa karışıklığı olduğu izlenimi var, ne olup bittiği pek anlaşılmıyor. Kulüpte, teknik direktör de dahil herkeste bir kafa karışıklığı görüyorum. Spalletti'nin yaptıklarını, pek anlamadığım tercihlerini gördüm. Koopmeiners'ı birkaç kez bekte oynattı. Bu farklı denemelerin bir nedeni vardır ama anlayamıyorum. Üstelik santrforu yok ve beklenen performansı gösteremeyen oyuncuları var."

Cagni daha sonra İtalyan oyuncuları "yetersiz" olarak nitelendiren Antonio Cassano'nun sözlerini yorumladı: "Hangi açıdan yetersizler? Teknik açıdan söylüyorsa ve kendisini ölçü alıyorsa, diğerlerini yetersiz bulması doğal. Büyük oyuncular gördük, diğer büyük takımlara karşı Dünya Kupaları kazandık. Bugünküler yetersiz değil; bu kötü bir ifade. Kaliteleri çok üst düzey değil, gerçek bu. Bence bugün en ciddi sorunlardan biri, oyuncuların kişilik sahibi olmaması. Kişiliğin yoksa önemli işler başarmak zor. Bunun yanında teknik ve fiziksel kaliteye de ihtiyacın var; bunlara yine de sahibiz. Haftalardır çok fazla maç oynadığımızı ve koşamadığımızı duymaya tahammül edemiyorum. Şimdiye kadar 15-16 resmî maç oynadılar, şimdiden mi zorlanıyorsunuz? Neden bahsediyoruz? Bugün oyuncular geçmişe kıyasla büyük fedakârlıklar yapmıyor. Ciddi profesyoneller olmak gerekiyor."

Son olarak, TuttoJuve.com'un aktardığına göre şunları söyledi: "Conte haftalık programı vermiyor; her gün o günün programını söylüyor, bazen onu da değiştiriyor. Ve kazanıyor. Neden bu noktaya geldi? Çünkü haftalık programı verirsen oyuncuların eşleriyle, sevgilileriyle, arkadaşlarıyla plan yapacağını biliyor. Her şeyden önce gidip dinlenmek gerekiyor. Onlar profesyonel; en yüksek performansı göstermek için fiziksel ve zihinsel olarak en iyi durumda olmaları gerektiğini biliyorsun. Fiziksel ve zihinsel olarak hazır değilsen taktikle hiçbir şey yapamazsın. Gücün yetmezse herkese yenilirsin. Önce fiziksel ve zihinsel yönü geliştirmelisin; yoğun çalışma ve dinlenme belirleyicidir."

1950 doğumlu Cagni, son olarak 2017'de Brescia'nın başına geçti.