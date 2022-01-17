Gigi Becali'den FIFA tehdidi: "Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın parasını ödemedi"

Galatasaray'ın sezon başında Romanya'nın FCSB takımından 3.5 milyon euro'ya transfer ettiği Olimpiu Morutan için tarihi gelen ödemeleri yapmadığı ortaya çıktı.

ProSport'a konuşan FCSB Başkanı Gigi Becali, ödemelerin daha fazla gecikmesi halinde FIFA'ya başvurabileceğini belirtti.

Ne söyledi?

"Galatasaray'dan Morutan için şu ana kadar hiç para alamadım. Kasım ayında 3,5 milyon euro'nun ilk taksidi olan 700 bin euro'yu ödemek zorundaydılar."

"İlk taksitimi bir an önce tahsil etmek istiyorum. Galatasaray'ı FIFA'ya vermek istemiyorum."

Ödeme planı nasıl?

Haberde Morutan'ın bonservisi için iki kulübün dört taksitten oluşan bir ödeme planı üzerinde anlaştı bilgisi yer aldı.

Galatasaray'ın bu plana göre; 10 Kasım 2021'de 700 bin euro, 10 Mart 2022'de 750 bin euro, 10 Eylül 2022'de 900 bin euro ve 10 Ocak 2023'te 1,15 milyon euro ödeme yapması gerekiyor.

Ancak Becali'nin iddiası, Galatasaray'ın Kasım ayındaki ilk taksiti aradan üç ay geçmesine rağmen hala ödemediği yönünde.

Morutan'ın Galatasaray karnesi

22 yaşındaki Rumen oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 24 maçta üç gol ve dört asistle oynadı.

Süper Lig'de 17 maçta görev yapan Morutan, ligin ilk yarısındaki Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında Galatasaray'a galibiyeti getiren golü atmıştı.

Sarı kırmızılı ekip ligde Morutan'ın gol attığı üç maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ancak Morutan, 31 Ekim'deki Gaziantep FK maçından bu yana gol sevinci yaşayamıyor.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, 4-2 kaybedilen Hatayspor maçında ilk 11'de şans vermediği Morutan'ı bitime dokuz dakika kala sahaya sürmüştü.

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