Ahly'nin eski planlama komitesi başkanı Muhsin Salih, Türk takımı Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah'ın önümüzdeki üç maçta Mısır Milli Takımı'nın liderliğini üstlenmesini istedi.

Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA", Mısır Milli Takımı teknik direktörü Hüsam Hasan ile ikizi, takım direktörü İbrahim Hasan'ı, Mısır ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle her biri için 3'er maç men etme kararı aldı.

Hüsam Hasan ve İbrahim Hasan, 13 ve 17 Kasım'da oynanması planlanan 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin üçüncü ve dördüncü haftalarındaki Malavi ile Mısır Milli Takımı maçlarının yanı sıra Mart 2027'deki Angola maçında da takımın başında olamayacak.

Muhsin Salih, resmi "X" hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Teknik heyetin 3 maç men edilmesinin ardından takımı kim yönetecek?".

Şöyle devam etti: "Uluslararası Federasyon, men cezası alan kişinin maçtan önce veya maç sırasında soyunma odalarında ya da oyuncu tünelinde bulunmasını yasaklıyor.

Ayrıca yedek kulübesinde veya teknik alanda bulunmasını, doğrudan iletişim kurmasını, oyunculara inmesini veya sahada onlarla doğrudan konuşmasını da yasaklıyor".

Mısır Milli Takımı'nın eski teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Salah, Mısır Milli Takımı'nın geçici teknik direktörü olarak... Zamanın darlığı göz önüne alındığında, önümüzdeki 3 maçta takımı yönetmek için en uygun kişi odur... Salah bu görevi üstlenecek kişisel ve

teknik niteliklere sahip".

Sözlerini şöyle tamamladı: "Hem oyunculuğu hem liderliği bir arada yürüten yıldızlar için örnekler var. Dalglish (Liverpool), Gullit ve Vialli (Chelsea), Giggs (Manchester United) ve George Weah (Liberya)".