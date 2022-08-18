Giggs'ten şiddet uyguladığı eski sevgilisine: "Seni sevdiğim kadar başka birini sevemedim"

Eski futbolcu, mahkemede polis tarafından tutuklandığını hatırlayınca gözyaşlarına boğuldu.

Eski partneri Kate Greville tarafından saldırı ve zorlayıcı davranışta bulunmakla suçlanan eski Manchester United yıldızı Ryan Giggs aleyhindeki davada ifadelerortaya çıkmaya devam ediyor.

Eski futbolcu, mahkemede polis tarafından tutuklandığını hatırlayınca gözyaşlarına boğuldu. Galli, eski karısının yüzüne kafa atmak da dahil olmak üzere kötü muamele gördüğü gerekçesiyle şikayette bulunmasının ardından Salford'daki Pendleton polis karakolundaki bir hücrede bir gece kilitli kaldı.

Giggs, bir hücrede gözaltında kaldığı geceyi "Korkmuştum. Daha önce hiç bu pozisyonda bulunmamıştım, çok korkmuştum. Hayatımın en kötü deneyimiydi" dedi.

Giggs'in Greville'e tehdit mesajları: Senden nefret ediyorum

Giggs'in onu WhatsApp'ta engelledikten sonra Greville'e gönderdiği e-postalar Manchester Crown Court'ta da görüntülendi.

Giggs, bir e-postada "Seni sevdiğim kadar başka birini sevemedim" dedi.

"En çok bağ kurduğum kişi sensin. Bunlar sadece boş vaatler değil ya da ciddiyim, şimdi bebek olmayı bırak ve beni ara lütfen."

Yine de Giggs, hayranlığını sadece e-postalarda belirtmedi. Bazıları çok daha şiddetliydi.

Giggs, "Seni deli gibi takip edeceğim ve bunda ne kadar iyi olduğumu biliyorsun, sen korkunç bir pisliksin ve anne olmayı hak etmiyorsun" diye yazdı.

"Bana nasıl davrandığını ve nasıl davrandığını asla unutmayacağım.

"Şu anda çok kızgınım çünkü her şeyi yapabilirim. Beni görmezden gelmeye devam et. Yakında görüşürüz.

"Bana yaptıkların için senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum."

Kate Greville'in Giggs ile "cehennemi"

Greville, koronavirüs pandemisi sırasında Giggs ile karantinada geçirdiği dönemi "cehennem" olarak nitelendirdi.

Kendisini aptal olarak hisseden Greville, beraber yaşadıkları dönemdeki zorlukları anlattı.