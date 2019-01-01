Giggs: Ronaldo, ilk günlerinde tam bir hayal kırıklığıydı

Galler Teknik Direktörü ve Manchester United'ın eski futbolcusu Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo'nun Old Trafford'daki ilk günlerinden bahsetti.

Profesyonel futbol kariyeri boyunca 'da oynayan ve şu anda 'in teknik direktörlüğünü yapan Ryan Giggs, eski takım arkadaşı 'nun takımdaki ilk günlerini anlattı.

beIN Sports'a konuşan deneyimli isim, Ronaldo'nun 2003'te 'dan Manchester United'a transfer olduğu dönemde şimdiki kadar rahat olmadığını dile getirdi:

“O zamanlar Ronaldo'yu asla gelmiş geçmiş en iyi golcülerden biri olarak düşünemezdiniz. Bolton'a karşı çıktığı ilk maçta taraftarları sevindirmişti; ama sonrası hayal kırıklığıydı. Pası ne zaman atıp atmayacağını kestiremiyor, çok fazla çalım atıyor, biraz da kendini yere atıyordu. United'a zorlu bir başlangıç yapmıştı."

Haberin devamı aşağıda

Bununla birlikte Portekizli yıldızın United kadrosundaki en önemli isimlerden biri haline gelmesi de fazla uzun sürmemişti. Giggs de bunun farkındaydı: "Aniden bir şeyler oluverdi ve bütün işimiz topu Cristiano'ya atmaktan ibaret oldu. Tevez, Scholes ve Rooney'li United'da bile fark yaratabilen isim Cristiano'ydu. Sizi zor durumlardan çıkaran ve gol atan o olurdu. Büyük turnuvalarda maç kazandıran biri haline geldi."

"Bütün muhteşem futbolcular önemli anlarda üretkenlik gösterir. Ronaldo'nun da o zamanlar yaptığı buydu. United'dan sonra ve 'ta da bunu tekrar tekrar yapmaya devam etti."

"Tek tek rakiplerini geçen, bazen de sahada yaptıklarıyla takımdaki santrforları kızdıran bir kanat oyuncusuyken bunu değiştirdi; sonrasında tamamen efektif bir futbolcu haline geldi. 2017'deki Real Madrid - Juventus Şampiyonlar Ligi finalinde onu izlemiştim. O zamandan beri hücum organizasyonlarına katıldığını pek görmedim. Ama eğer ceza sahası çevresinde veya içinde olursa canlanıveriyor. Sağ veya sol ayağıyla, kafa vuruşuyla, dönen topu tamamlamasıyla, penaltıyla veya frikikle; bitiriciliğin her çeşidine sahip. Bunları istikrarlı bir şekilde yaptığınızda gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak görülmelisiniz, tıpkı onun gibi."