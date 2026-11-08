Manchester United efsanesi Ryan Giggs, İngiliz kulübünden ayrılıp Real Madrid'e katılmaya hazırlanan 16 yaşındaki yükselen yetenek JJ Gabriel'e bir uyarı mesajı gönderdi.

Manchester United forması altında 963 maça çıkan ve bu kulüple 34 büyük kupa kazanan Giggs, eski takım arkadaşı Rio Ferdinand'ın kanalına YouTube üzerinden çıkışında oyuncunun geleceği hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Şu ana kadar kariyerinde (Gabriel) her şey yolunda gidiyor, o halde bunu neden bozasın? Doğru yoldasın."

Ayrıca okuyun

Fas krizinden Messi ve FIFA'yı suçlamaya: Mısır Futbol Federasyonu, Hossam Hassan'ın savaşlarına son veriyor

Bundesliga yıldızı Barcelona'nın hayalini kuruyor: Deco, menajeriyle bir araya geldi

Galli yıldız şöyle devam etti: "Ben 15 yaşında antrenman yapıyordum ve A takımla ancak iki yıl sonra oynadım, dolayısıyla insanların şu anda sahip olmadığı görünen o sabra sahip olmalısın. İster inan ister inanma, Manchester United'da A takımla futbol, gençlerle oynamaktan, hatta hazırlık maçlarından tamamen farklıdır."

Ve ekledi: "İlk maçında iyi oynayabilirsin, ama bunu sezonda 40 ya da 50 maç boyunca yapman gerekiyor. Sakatlıklarla, form kaybıyla ve kötü sonuçlarla karşılaşacaksın, bu yüzden sabırlı olmalısın. Eğer doğru yoldaysan, ne kadar iyi olursan ol, zamanını bekle."

Giggs, Arsenal'in genç yeteneği Max Dowman'ın örneğini örnek alınması gereken bir model olarak gösterdi ve şunları söyledi: "Max Dowman inanılmaz, ama şu anda Arsenal'de oynamıyor. Eminim zamanını bekliyordur ve eminim sabırsızlanıyordur, ama isyan etmiyor. İki yıl sonra belki de Arsenal'de asli bir oyuncu olacağını biliyor."

Gabriel şu anda, basın raporlarına göre yaklaşık 15 milyon euro karşılığında Real Madrid'e katılımını resmen duyurmaya yaklaşıyor.