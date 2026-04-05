Giggs, Manchester United'a orta saha transferi konusunda tavsiyede bulunuyor

Manchester United efsanesi Galli Ryan Giggs, yaklaşan yaz transfer döneminde orta saha için yeni bir transfer yapması konusunda Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Michael Carrick'e tavsiyede bulundu.

Manchester United, özellikle Brezilyalı Casemiro'nun bu sezonun sonunda Old Trafford'dan ayrılacağını açıklamasının ardından, orta saha için yeni oyuncular transfer etmeye ihtiyaç duyuyor.

Giggs, 70 milyon sterlin değerindeki Crystal Palace oyuncusu Adam Warton'un yaz transfer döneminde United'ın önceliklerinden biri olması gerektiğini düşünüyor, ancak eski kulübünün orta saha oyuncuları transfer etmesi gerektiği konusunda ısrarcı ve Nottingham Forest'tan Elliot Anderson'ı başlıca aday olarak görüyor.

Giggs, "Metro" gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: "Her şeyden önce, kiralık olarak ayrılan oyuncularımızla ilgilenmeliyiz: Rashford, Sancho, Hoiland. Ancak öncelik kesinlikle orta saha. Kesinlikle iki oyuncu görebiliyorum."

Ve ekledi: "Takımda her zaman solak bir oyuncunun olmasını severim, bu yüzden Warton konusunda tartışmayacağım, bana Manchester United'da oynayacak bir oyuncu gibi geliyor."

"Topu iyi kullanabilen, ileriye pas atabilen, ileriye koşabilen ve Premier Lig'de tecrübesi olan bir oyuncu. Hepsi Premier Lig'de tecrübeye sahip, bu yüzden buna itirazım yok."

Manchester United efsanesi şöyle devam etti: "Anderson'ı da beğeniyorum, o güçlü bir oyuncu. Her maçta oynuyor ve Warton ile Mayno ya da Anderson ile Warton gibi senaryolar görüyorum. Tüm bu senaryolar mümkün, durum koşullara bağlı. İngiliz oyuncular çok pahalı ve bizim harcayabileceğimiz paraya göre hareket etmeliyiz. Ancak orta sahada oyunculara ihtiyacımız var."

Giggs ayrıca Manchester United yönetimini Carrick'i teknik direktör olarak tutmaya ve Luis Enrique, Julian Nagelsmann veya Oliver Glasner gibi alternatifleri değerlendirmeye almamaya çağırdı.

"Bir teknik direktör için dünyadaki en zor şey maçları kazanmaktır ve o bunu yapıyor. Sadece bir maç kaybettik" diye devam etti.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Artık aşağıya değil, yukarıya bakıyoruz – Manchester City'yi yakalayabilir miyiz?"