48 yaşındaki teknik adam hakkındaki suçlamalar nedeniyle bir süredir takımın başında sahaya çıkmıyordu.

Eski kız arkadaşına şiddet uyguladığı için yargılanan Ryan Giggs, Galler'in Katar 2022 Dünya Kupası biletini almasından kısa süre sonra görevini bıraktığını açıkladı.

Manchester United formasıyla efsaneleşen Giggs, 2018 yılında Galler'in başına geçmişti. Skandalın patlak vermesiyle Kasım 2020'de görevinden geçici olarak uzaklaşan Giggs'in davası Ağustos ayında görülecek.

Eski kız arkadaşına karşı baskıcı davranışlar sergilediği, zor kullandığı ve şiddet ve uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Giggs suçlamaları reddediyor.

Koltuğu Giggs'ten devraldıktan sonra Galler'i 1958'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'na taşımayı başaran Rob Page, büyük olasılıkla Katar'da da takımın başında olacak.

Giggs ne söyledi?

"Milli takımı çalıştırmak bir onur ve ayrıcalıktı, ama federasyonun, teknik ekibin ve oyuncuların turnuvaya teknik direktör konusundaki belirsizlikle hazırlanması doğru değil."

"Burada çalıştığım üç yıl boyunca birçok unutulmaz an yaşadığım için şanslıyım."

"Başardıklarımla gurur duyuyorum ve bu günleri hep iyi şekilde hatırlayacağım. Bu yolculuğa beraber devam edemediğimiz için üzgünüm, bu özel oyuncu grubunun 1958'den bu yana katıldığımız ilk Dünya Kupası'nda ülkemizi gururlandıracağına inanıyorum."

Giggs mahkemenin ardından teknik direktörlüğe dönecek mi?

Davada aklanacağına inanan Giggs, mahkeme sürecinin sona ermesiyle yeşil sahalara dönmeyi planlıyor. Ancak mahkemeden nasıl bir karar çıkacağı ve takımların Giggs'e nasıl yaklaşacağı soru işareti.

"Bilindiği üzere mahkemenin yönelttiği suçlamaları kabul etmedim. Yargıya güveniyorum, ama davanın daha erken görülmesini ve teknik direktörlük görevime devam edebilmeyi isterdim."

"Davanın ertelenmesi kimsenin suçu değil. Dünya Kupası hazırlıklarının bu olaydan etkilenmesini istemiyorum. Teknik direktörlük kariyerime gelecekte devam etmeyi düşünüyorum. Milli takımı sizlerle birlikte tribünden izlemek için sabırsızlanıyorum."