Giggs: Javier Zanetti karşılaştığım en zor oyuncuydu, burnumu kırmıştı!

Ryan Giggs kariyeri boyunca karşısında oynamaktan en zorlandığı oyuncunun Javier Zanetti olduğunu açıkladı.

efsanesi Ryan Giggs, Javier Zanetti'ye övgü yağdırdı.

Giggs, MUTV'yle gerçekleştirdiği bir söyleşide bugüne dek karşısında oynamaktan en çok zorlandığı oyuncunun Zanetti olduğunu söyledi.

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Zanetti'de bir savunma oyuncusunda olması gereken her şeyin bulunduğunu ifade eden Ryan Giggs, "Karşısında oynarken en zorlandığım oyuncu Zanetti'ydi. Durmadan koşuyordu. Daha önce orta sahada oynadığı için top ayağındayken çok rahattı. Savunma yapabiliyordu, sertti. 'le oynadığımız çeyrek finalde burnumu kırmıştı!" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Giggs birlikte oynadığı en iyi futbolcunun ise olduğunu söyledi.

Kırmızı Şeytanlar'da sayısız başarıya imza atan Ryan Giggs, 2014'te aktif futbolculuk yaşamına son vererek antrenörlüğe başladı. 1995 - 2014 yılları arasında Inter'de forma giyen Javier Zanetti ise idareciliğe soyundu. Arjantinli isim, Inter'de as başkanlık görevini yürütüyor.