İngiltere'nin öne geçtiği golü 24. dakikada Morgan Rogers kaydederken, Hırvatistan 59. dakikada Petar Sucic ile beraberliği yakaladı.

İngiltere, 64. dakikada bir penaltı kazandı ve kaptan Harry Kane bu penaltıyı başarıyla gole çevirdi. Böylece İngiltere'nin puanı 12'ye yükseldi ve lider İspanya ile aradaki fark 3 puana indi.

Hırvatistan Millî Takımı ise 3 puanda kaldı ve geçtiğimiz ay kendi sahasında İngiltere karşısında aldığı 7-0'lık mağlubiyetin rövanşını alamadı.

Mundo Deportivo gazetesi, maçın öne çıkan anlarını aktardı. Hırvatistan Millî Takımı, geçtiğimiz 3 Ekim'de Rijeka şehrinde İngiltere karşısında aldığı ağır 7-0'lık mağlubiyetin ardından onuru için oynayarak maça iyi başladı.

Ancak İngiltere, oyunun gidişatına hâkim olmayı başardı ve 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü olan İngiltere Millî Takımı'nı öne geçiren isim Morgan Rogers oldu.

Atağın başlangıcında Harry Kane vardı; topu Jude Bellingham'a aktardı, o da topu Morgan Rogers'a hazırladı. Hırvatistan savunması, Chelsealı orta saha oyuncusunun 24. dakikada öne geçiren golü kaydetmesini engelleyemedi.

Barcelonalı Anthony Gordon'a iki net fırsat doğdu, ancak her iki şutu da kaleden uzağa gitti.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in oyuncuları öne geçtikleri skoru ilerletemedi; aksine Petar Sucic, topu geriye uzaklaştırmaya çalışan Jarell Quansah'ın hatasından yararlanarak beraberliği yakalamayı başardı. Beraberlik golü 59. dakikada geldi.

Olağanüstü gecesinde son sözü söyleyen isim Harry Kane oldu; Quansah'ın Ivan Smolcic tarafından tutulmasının ardından kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

Video yardımcı hakem teknolojisiyle pozisyonun incelenmesinin ardından saha hakemi penaltı kararı verdi ve İngiltere kaptanı bu penaltıyı başarıyla kullanarak galibiyet golünü kaydetti.

76. dakikadan itibaren Luka Modric'in oyuna girmesiyle Hırvatistan Millî Takımı'nın performansı gözle görülür şekilde yükseldi ve beraberliği yakalayabileceği birkaç fırsat üretmeyi başardı, ancak bunu gerçekleştiremedi.

Böylece İngiltere Millî Takımı, önümüzdeki pazar günü Metropolitano Stadı'nda İspanya'ya konuk olmadan önce çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. O maçta, birinci seviyedeki üçüncü grubun liderliği tehlikede olacak.