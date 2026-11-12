İngiltere Milli Takımı, perşembe akşamı Wembley Stadı'nda konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final biletini aldı.

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İngiltere adına öne geçiren golü 24. dakikada Morgan Rogers kaydederken, Hırvatistan 59. dakikada Petar Sucic ile beraberliği yakaladı.

İngiltere 64. dakikada bir penaltı kazandı ve bu penaltıyı kaptan Harry Kane başarıyla gole çevirdi. Böylece İngiltere puanını 12'ye yükselterek liderlik koltuğundaki İspanya'nın 3 puan gerisinde yer aldı.

Hırvatistan ise puanını 3'te sabit tutarak, geçen ay sahasında İngiltere'ye 7-0 kaybettiği maçın rövanşını alamadı.

Mundo Deportivo gazetesi, maçın öne çıkan anlarını ele aldı. Buna göre Hırvatistan maça iyi başladı; takım, geçen 3 Ekim'de Rijeka şehrinde İngiltere'ye 7-0 kaybettiği ağır mağlubiyetin ardından onuru için mücadele ediyordu.

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Ancak İngiltere oyunun kontrolünü eline almayı başardı ve 2026 Dünya Kupası'nda üçüncü olan takıma öne geçiren golü Morgan Rogers kaydetti.

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Atağı başlatan isim Harry Kane oldu; topu Jude Bellingham'a aktardı, o da topu Morgan Rogers'a hazırladı. Hırvatistan savunması, Chelsea'nin orta saha oyuncusunun 24. dakikada öne geçiren golü kaydetmesini engelleyemedi.

Barcelona oyuncusu Anthony Gordon iki net fırsat yakaladı, ancak şutları kaleden uzağa gitti.

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Teknik direktör Thomas Tuchel'in öğrencileri üstünlüklerini pekiştiremedi; aksine Petar Sucic, topu geriye uzaklaştırmaya çalışan Jarell Quansah'ın hatasından yararlanarak beraberliği sağlamayı başardı. Beraberlik golü 59. dakikada geldi.

Olağanüstü gecesinde son sözü söyleyen isim Harry Kane oldu; Quansah'ın Ivan Smolcic tarafından tutulmasının ardından kazanılan penaltıyı gole çevirdi.

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Pozisyonun video yardımcı hakem teknolojisiyle incelenmesinin ardından saha hakemi penaltı kararı verdi ve İngiltere kaptanı bu penaltıyı başarıyla gole çevirerek galibiyet golünü kaydetti.

Luka Modric'in 76. dakikada oyuna girmesiyle Hırvatistan'ın oyunu gözle görülür şekilde düzeldi ve takım, beraberliği yakalayabileceği bazı fırsatlar üretmeyi başardı, ancak bunu gerçekleştiremedi.

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Böylece İngiltere, önümüzdeki pazar günü Metropolitano Stadı'nda İspanya'ya konuk olmadan önce çeyrek finale yükselmeyi garantiledi; bu maçta birinci seviyedeki üçüncü grubun liderliği tehlikeye girecek.