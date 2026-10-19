Sevilla, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'e 4-1 kaybettiği maçın ardından hakem kararlarına yönelik itirazlarını tırmandırdı. Endülüs ekibi, Arda Güler'in Peque'ye yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmemesine ve Real Madrid'in gollerinden birinden önce İbrahima Konate'nin Oso'ya yaptığı müdahale pozisyonuna itiraz etti. Karşılaşma, Endülüs kulübünün öfkesine yol açtı.

İspanyol "Marca" gazetesi, Sevilla içindeki öfkenin oyunculardan teknik direktör Luis Garcia Plaza'ya kadar uzandığını, kulübün etkili hakem kararlarının kendisini adil biçimde rekabet etmekten mahrum bıraktığı görüşünde olduğunu belirtti. Bu gelişme, kulübün Levante maçında İsaac Romero'nun kırmızı kart görmesine itiraz etmesinden sadece günler sonra geldi.

Sevilla, sosyal medya üzerinden Real Madrid'le alay etti

Sevilla, maçtaki olaylardan duyduğu rahatsızlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı bir dizi paylaşımla dile getirdi. Bu paylaşımlar, "Movistar" kanalının Kylian Mbappe'nin golünü Louvre Müzesi'ndeki bir tabloya benzeten paylaşımına yanıt niteliğindeydi.

Endülüs kulübü alaycı bir ifadeyle, "Prado Müzesi bu kadar yakınken, siz hırsızlıklarıyla ünlü müzeye gidiyorsunuz!" diye yazdı. Bu yorum, karşılaşmada verilen hakem kararlarına yönelik sert bir eleştiri taşıyordu.

Sevilla ayrıca, Real Madrid'in gollerinden birinden önce Konate'nin Oso'ya yaptığı müdahale pozisyonunun tekrarının geç gösterilmesine de itiraz ederek şu soruyu sordu: "18 saniye geri alabilir misiniz? Pozisyonu tamamen görmek istiyoruz."

Başka bir maç oynamamızı engellediler

Öfke yalnızca Sevilla yönetimiyle sınırlı kalmadı. Luis Garcia Plaza da hakem kararlarına itirazını dile getirerek, Arda Güler'in orta sahada Peque'ye yaptığı ve video yardımcı hakemin "VAR" ceza gerektiren bir faul için devreye girmediği pozisyona dikkat çekti.

Sevilla teknik direktörü, Real Madrid karşısındaki yenilginin ardından, hakem kararlarının karşılaşmanın gidişatını ve takımının şansını etkilediğine olan inancına atıfla, "Başka bir maç oynamamızı engellediler" dedi.

Teknik direktör ayrıca, Real Madrid'in gollerinden birinden önce Konate'nin Oso'ya yaptığı müdahale konusunda da tartışma başlattı. Daha önce de Levante karşısında İsaac Romero'nun kırmızı kart görmesine itiraz etmiş ve aynı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğü başka pozisyonları hatırlatmıştı.

Juanlu Sanchez de maçta verilen kararlara itirazını dile getirdi. Sevilla'nın resmi internet sitesinde yayımlanan raporda ise kulübün tutumu, "Bir dirsek darbesi, hepsi bu" ifadesiyle özetlendi; bu da Endülüs kaynaklı itirazların yeni bir tırmanışı niteliğindeydi.

Hayal kırıklığı yaratan bir hafta

Sevilla, hayal kırıklığı yaratan bir haftayı geride bırakmayı umuyor. Lig maçlarının yeniden başlamasından bu yana olası 6 puandan sadece 1 puan toplayan Endülüs ekibi, sezon başında elde ettiği ivmenin bir bölümünü kaybetti.

Küme düşme hattından uzak olmasına rağmen, puan kayıpları Endülüs kulübünün puan durumunda yükselme hedeflerini etkiledi. Takım, önümüzdeki hafta sonu Osasuna ile karşılaşacağı maçta dengesini hızla yeniden bulmak zorunda.