Leeds United Teknik Direktörü Daniel Farke, takımının Xabi Alonso'nun Chelsea'sini 4-1 yenerek bu yüzyılda Stamford Bridge'deki ilk lig galibiyetini almasını sağlayan devre arası konuşmasını anlattı. Emmanuel Emegha'nın ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldığı maçta attığı golle geriye düşen Leeds, ikinci yarıda üstünlüğü ele geçirerek Premier League'de altıncı sıraya yükseldi.

Reklam

Farke, Leeds'i Stamford Bridge'de tarihi zafere taşıdı

Daniel Farke, takımının geriye düştüğü maçta Xabi Alonso'nun Chelsea'sini Stamford Bridge'de 4-1 yenmesinin ardından Leeds United tarihindeki bu önemli günü değerlendirdi. Noah Okafor'un iki golüne Dominic Calvert-Lewin'in penaltısı ve Brenden Aaronson'ın son bölümdeki kontra atak golü eklenince Leeds, bu statta 1999'dan bu yana ilk galibiyetini aldı.

Emmanuel Emegha, ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldığı maçın ilk yarısında ev sahibini kısa süreliğine öne geçirmişti. Bu sonuçla Leeds, Premier League'de altıncı sıraya yükseldi. Farke, "Harika bir sonuç. Kulüp olarak bu yüzyılda Stamford Bridge'deki ilk galibiyetimiz olması, tarihimizdeki yerini anlatmaya yeter. Bugün beraberliğe üzülürdüm; devre arasında da biraz üzgündüm. Daha iyi taraf olduğumuzu, maça hâkim olduğumuzu ve planımızın işlediğini düşündüm" dedi.

Devre arası mesajı, ikinci yarıdaki farklı galibiyetin önünü açtı

Leeds, Emegha'nın açılış golünden üç dakika içinde Okafor'la karşılık verdi. Devre arasından sonra ise Morgan Rogers'ın elle oynamasının ardından Calvert-Lewin'in kullandığı penaltıyla başlayarak maçın kontrolünü tamamen ele geçirdi. Farke, devre arasında oyuncularına beraberlikle yetinmek yerine üç puan için durmaksızın mücadele etmelerini söylediğini açıkladı.

Farke, "Oyuncularımdan değil, sadece devre arasındaki skordan memnun değildim. Aynı şekilde devam etmeleri için onları teşvik ettim. Daha fazla pozisyonu nasıl yaratabileceğimizi konuştuk. Genel olarak ilk yarıdaki performansları için onları çok övdük ve geriye çekilmek yerine galibiyet için oynamalarını söyledik. Oyuncular ikinci yarıya çok hızlı başladı; söylediklerimizi dinlemiş gibiydiler. İkinci yarıda sahada yalnızca biz vardık diyebilirim" diye konuştu.

Reklam Reklam

Taktik disiplin, fiziksel güçten daha belirleyici oldu

Ethan Ampadu ve Calvert-Lewin'in etkili performanslarıyla Leeds, hava toplarında ve duran toplarda Chelsea'ye üstünlük kursa da Farke, galibiyetin yalnızca fiziksel güce dayandığı görüşünü reddetti. Chelsea'nin yıldızlarla dolu hücumunu etkisiz hâle getirmelerini ise pres düzeni ve takımın kompakt kalması üzerine yaptıkları ayrıntılı hazırlığa bağladı.

Related Topics

Farke, "Mesele sadece fiziksel güç olsaydı spor salonuna gider, birkaç vücut geliştirmeci bulup sahaya çıkarırdım. Ama taktik açıdan her şeyi doğru yapmanız gerekiyor. Rakibin oyun içindeki işleyişini analiz etmeli, hafta boyunca nasıl pres yapacağınız ve takım olarak nasıl kompakt kalacağınız üzerine çalışmalısınız. Mücadele etme ve zorluklara göğüs germe isteğini gösterdik. Yerleştirdiğimiz kültür bu" ifadelerini kullandı.

Leeds ilk altıya yükselirken özgüveni arttı

Cole Palmer, Estevao Willian ve ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Moises Caicedo'nun yer aldığı Chelsea'yi yenmek, Farke'nin takımına hem önemli puanlar hem de özgüven kazandırdı. Farke, "Böyle gecelerde, dünya çapında potansiyele sahip bir takımla karşılaşıp ona üstünlük kurduğunuzda ve kendinizi daha iyi takım olarak nitelendirebildiğinizde bu size büyük bir inanç ve özgüven veriyor" diye ekledi.

Reklam

Leeds, Premier League'deki altıncılığını daha ileri taşımak isterken Alonso'nun, Chelsea'nin 27 Kasım Cuma akşamı Nottingham Forest deplasmanına çıkacağı maç öncesinde takımını yeniden toparlaması gerekiyor.