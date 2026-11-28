Morgan Gibbs-White, ikinci yarıda attığı iki golle Nottingham Forest'ı cuma gecesi Xabi Alonso'nun Chelsea'si karşısında heyecan dolu bir 3-2 Premier Lig galibiyetine taşıdı. Takımı 17. sıradan 14. sıraya yükseldikten sonra konuşan İngiltere millî futbolcusu, City Ground'da "mükemmel bir gece" yaşadıklarını söyledi ve yazın göreve gelen Oliver Glasner için sabır istedi.

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Gibbs-White, Forest'ı Chelsea karşısında kritik galibiyete taşıdı

Morgan Gibbs-White'ın ikinci yarıda attığı iki gol, Nottingham Forest'a cuma gecesi City Ground'da Xabi Alonso'nun Chelsea'si karşısında hak ettiği 3-2'lik Premier Lig galibiyetini getirdi. Igor Jesus ilk beş dakika içinde gol perdesini açtı. Gibbs-White, 51. dakikada penaltıdan ağları bulduktan sonra 73. dakikada Xaver Schlager'ın pasını aşırtma bir vuruşla galibiyet golüne çevirdi. Sonradan oyuna giren Emmanuel Emegha'nın son bölümlerde attığı iki gol teselliden öteye geçmedi ve Forest 17. sıradan 14. sıraya yükseldi.

"City [Ground] geceleri tam da bunun için var: Işıklar altında gece maçları, yağmur, kötü hava. Ama takım sahaya çıktı ve gerekeni yaptı," dedi Gibbs-White, Sky Sports'a. "Mücadele gücümüzü ve kararlılığımızı gösterdik, işi bitirdik. Bence bunu hak ederek yaptık."

Yeni teknik direktör Oliver Glasner için sabır istedi

Üst üste ikinci iç saha galibiyetlerini almalarına rağmen Gibbs-White, yazın göreve gelen teknik direktör Oliver Glasner'a kadro uyum sağlarken taraftarların sabırlı olması gerektiğini vurguladı. Premier Lig'de uyum sürecinin zorluklarının süreceğini kabul eden Forest'ın 10 numarası, herkesi Avusturyalı teknik adamın yöntemlerine destek vermeye çağırdı.

"Ama yeni bir teknik direktörümüz olduğunu biraz daha iyi kavramamız gerektiğini düşünüyorum. Onunla yola devam ediyoruz, sürece güveniyoruz, ona inanıyoruz ve yapmak istediklerine güveniyoruz," dedi Gibbs-White. "Her hafta her şey güzel olmayacak. Ama bu geceki gibi anlar yaşandığında bunların tadını çıkarmalıyız."

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Güçlü rakiplere karşı galibiyetler ve Xaver Schlager'a övgü

Forest'ın bu sezon Premier Lig'deki üç galibiyeti de güçlü rakiplere karşı geldi. Aston Villa ve Manchester City'nin ardından Chelsea'yi de mağlup etti. Gibbs-White, galibiyet golündeki aşırtma vuruşuna zemin hazırlayan isabetli pası için Schlager'ı ayrıca övdü ve Avusturyalı orta saha oyuncusunun bu kalitesini antrenmanlarda sık sık gösterdiğini söyledi.

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"City Ground deplasmana gelmek için zor bir yer. Özellikle de biz yüksek tempoyla oynayıp rakibe sürekli baskı yaptığımızda. Bunu ilk yarıda gösterdiğimizi düşünüyorum," diye ekledi. "İnanılmaz bir pastı ve sahip olduğu kaliteyi gösteriyor. Antrenmanlarda bunu defalarca yaptı, kalitesini yine gösterdi."

Forest, daha üst sıralara çıkmak için istikrar peşinde

Trent Nehri kıyısında ihtiyaç duydukları bu hafta sonu moralini yaşarken Gibbs-White, takım arkadaşlarından büyük maçlardaki yüksek tempoyu yalnızca ilk altıdaki rakiplere karşı değil, her hafta ortaya koymalarını istedi.

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"O açlığa ve isteğe sahibiz. Şimdi bunu istikrarlı biçimde göstermeliyiz," dedi BBC'ye. "Bunu yapabilirsek bizi durdurabilecek fazla takım görmüyorum."