Gianni Infantino yeniden FIFA başkanı olacak: sınırlı desteğe rağmen yolu açık

Çeşitli İngiliz medyasının perşembe akşamı bildirdiğine göre Victor Montagliani, FIFA başkanlığı yarışından çekilecek. Böylece Gianni Infantino’nun rahat şekilde dördüncü döneme gitmesi bekleniyor.

FIFA başkanlığı seçimleri 2027’de yapılacak. İsviçreli Infantino, dördüncü dönem için aday olmak istediğini daha önce açıklamıştı.

Ancak kendisi herkes tarafından desteklenmiyor. Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, hafta başında yaptığı açıklamada, üyesi olan hiçbir ülkenin ona oy vermeyeceğini duyurdu.

Asya Futbol Konfederasyonu AFC ile CONCACAF da Infantino’nun dördüncü dönemine sert şekilde karşı çıkıyor. Infantino şu anda yalnızca Afrika’da oy toplamaya çalışıyor.

Ancak şu anki tek sorun, Infantino’nun karşısında hiçbir rakibin bulunmaması. Bu göreve Montagliani’nin talip olması bekleniyordu, fakat Kanadalı isim CONCACAF başkanı olarak kalmayı tercih ediyor.

Infantino, geçen yaz Dünya Kupası sırasında birkaç kez tartışmaların odağına oturdu. Özellikle FIFA’nın ABD’li forvet Folarin Balogun’a verilen cezayı geri çekmesi büyük tepki topladı.

FIFA başkanlığı için adaylar, 18 Kasım’a kadar başvuruda bulunabilecek. Şu anda Infantino’ya meydan okumak için ortaya çıkan herhangi bir isim bulunmuyor.