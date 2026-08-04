Gianni Infantino ve Donald Trump hakkında dikkat çekici iddia FIFA’nın sert tepkisine yol açtı: “Tamamen uydurma”

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun Amerikan yönetiminden destek istediği öne sürüldü; New York Post bu iddiayı gündeme taşıdı. Dünya futbolunun çatı kurumu ise habere sert tepki göstererek bunun tamamen kurgu olduğunu belirtti.

Infantino, kısa süre önce Dünya Kupası etrafındaki ticari hakların bir bölümünü yatırımcılara satmaya yönelik tartışmalı planı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tahmini değeri 15 milyar dolar olan bu dev proje, futbol dünyasında büyük tepkiyle karşılandı. FIFA Başkanı sonunda teklifi geri çekmek zorunda kaldı.

The Telegraph, daha önce bir kaynağa dayandırdığı haberinde Donald Trump’ın “Infantino’ya yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapacağını” yazmıştı. Bu arada özellikle Avrupa’da FIFA Başkanı’na yönelik tepki büyüyor. UEFA’nın baskıyı artırdığı ve Infantino’nun koltuğunu sarsacak seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor.

New York Post’a göre İsviçre-İtalyan spor yöneticisi, Amerikan başkanına telefonla ulaşmak için birden fazla girişimde bulundu ancak yanıt alamadı. Bu nedenle Infantino’nun şimdi Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile temas kurmaya çalıştığı öne sürülüyor. İkili arasında yüz yüze bir görüşmenin planlandığı da aktarılıyor.

FIFA ise söz konusu haberi kesin bir dille yalanladı. Dünya futbolunun çatı kurumu, “FIFA Başkanı son günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ya da yönetimindeki üyelerle telefon görüşmesi yapmadı. Bu tamamen uydurma” açıklamasını yaptı.

Infantino, şu ana kadar ortaya çıkan gerilim hakkında kamuoyu önünde bir açıklama yapmadı. Ayrıca bir FIFA sözcüsü, kısa vadede de kendisinden bir açıklama beklemediklerini ifade etti. Ancak 56 yaşındaki yönetici, Instagram üzerinden Fas, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Sri Lanka ve Butan dahil olmak üzere bazı ulusal futbol federasyonlarının destek mesajlarına yanıt verdi.







