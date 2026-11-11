FIFA, maaş bordrosunda yer alan bir kişinin Miami’de özel olarak Gianni Infantino’nun ev hizmetlisi olarak çalıştığı iddialarının soruşturulmasını talep eden bir şikâyetin yapılmasının ardından ABD’deki vergi muafiyeti statüsünü kaybedebilir. Dünya futbolunun yönetim organı, başkanının evde çalışan tüm personelin ücretini şahsen ödediğinde ısrar ederken kendisini eleştirenleri onu yıpratmaya çalışmakla suçladı.

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IRS'ye Infantino'nun ev hizmetlisiyle ilgili iddiaları soruşturma çağrısı

FIFA'nın maaş bordrosunda yer alan bir kişinin özel olarak Infantino'nun ev hizmetlisi olarak çalıştığı yönündeki iddiaların soruşturulması talebiyle ABD Gelir İdaresi'ne (IRS) şikâyette bulunuldu. IRS iddiaları soruşturur ve doğrularsa FIFA, ülkedeki vergi muafiyeti statüsünü kaybedebilir.

Bir dizi belgeyle desteklenen ve The Guardian tarafından görülen şikâyette, söz konusu kişinin “FIFA ile bağlantılı bir kuruluş aracılığıyla ücret veya yan haklar alırken FIFA Başkanı Gianni Infantino ve eşi Leena Infantino için Miami'deki evlerinde yalnızca ev işleri yaptığı” iddia ediliyor.

Şikâyette FIFA'nın vergi muafiyeti statüsünü kötüye kullandığı iddia ediliyor

FIFA, ABD'de “hayırseverlik, eğitim veya dinlenme amaçlarıyla toplum refahını artırmak için kurulmuş” kuruluşlara yönelik 501(c)(4) statüsüne sahip. Washington DC'de göçmenlik avukatlığı yapan Abed Ayoub'un sunduğu şikâyette, “üst düzey yöneticilerin resmî görevleri kapsamında ve FIFA adına hareket ederek kuruluşun vergi muafiyeti statüsünü kötüye kullandığı” savunuluyor.

Şikâyette şu ifadeler de yer alıyor: “Bir yöneticinin hane halkına fayda sağlayan hizmetlerin bedelini ödemek için kuruluşun fonları veya kaynakları kullanıldıysa bu düzenleme, özel menfaat, mali raporlama, ücretlendirme ve yönetişim açısından ciddi sorular doğurur. Belgeler ayrıca istihdam, maaş bordrosu, vergi ve göçmenlik kayıtlarında sunulan bilgilerin doğruluğuna ilişkin sorular ortaya çıkarıyor. Kurumlardan ilgili kayıtları incelemelerini ve ne olduğunu belirlemelerini istiyoruz.”

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FIFA, Infantino'nun ev personelinin masraflarını kendisinin karşıladığını savunuyor

FIFA iddiaları reddetti. Bir sözcü, “FIFA başkanının özel yaşamı ve ev hayatıyla ilgili konular özeldir. Ancak herhangi bir şüpheye yer bırakmamak adına, ev personelinin tüm masraflarını FIFA başkanı bizzat karşılamaktadır” dedi.

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Yönetim organı, haberlerin ele alınış biçimine de tepki göstererek şunları ekledi: “Medyayı sorumlu davranmaya çağırıyoruz. FIFA'nın ağustos ayında belirttiği gibi, bazılarının FIFA'yı ve başkanını yıpratmaya yönelik koordineli ve devam eden bir çaba içinde olduğu açıktır. FIFA, meşru denetimi memnuniyetle karşılar. Ancak denetim, asılsız iddiaları yaygınlaştırma hakkı vermez. FIFA, hatalı veya yanıltıcı haberlere doğrudan ve kararlılıkla itiraz etmeyi sürdürecektir.”

FIFA ve Infantino'yu bundan sonra ne bekliyor?

IRS şikâyeti incelemeye alırsa süreç muhtemelen aylar sürecek. Bu tür soruşturmaların sonuçları nadiren yayımlansa da atılacak herhangi bir adım kamuoyuna duyurulacak.

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Demokratların ara seçimlerde elde ettiği kazanımların ardından Washington'da da baskı artıyor. Temsilciler Meclisi üyesi Jamie Raskin'in sözcüsü, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin “bu gelişmeleri yakından incelediğini” söyledi.