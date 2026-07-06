ABD’li forvet Folarin Balogun’un cezasının “askıya alınması” etrafında kopan büyük tartışma nedeniyle, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun istifası yönündeki çağrılar her zamankinden daha yüksek sesle dile getiriliyor. Sadece futbolseverler değil, UEFA ve hatta eski FIFA Başkanı Sepp Blatter da mevcut durum hakkında sert açıklamalarda bulundu. Peki bu senaryo ne kadar gerçekçi?

Son yıllarda Infantino’ya yönelik eleştiriler giderek artıyor olsa da, pratikte FIFA başkanını görevinden almak son derece zordur. İsviçreli Infantino, 2016 yılında seçildi ve şu anda 2027’ye kadar sürecek olan üçüncü dönemini yürütüyor.

Resmi olarak yetki, tüm üye ulusal federasyonların oy hakkına sahip olduğu FIFA Kongresi’ndedir. Bir başkanın görevden alınabilmesi, ancak böyle bir kongrede çoğunluğun aleyhine oy kullanmasıyla mümkündür. Bu organ normalde yılda sadece bir kez toplanır, ancak istisnai durumlarda ek bir toplantı düzenlenebilir.

Kağıt üzerinde bu süreç net görünebilir, ancak gerçekte çok daha karmaşıktır. Erken bir iktidar değişikliği için sadece oylama yapılması yetmez, bunun gündeme alınabilmesi için yeterli desteğin de sağlanması gerekir.

Bu süreçte özellikle UEFA’nın rolü hayati öneme sahip olarak görülüyor. Avrupa Futbol Federasyonu, birçok etkili ülkeyi ve ligi temsil ediyor, ancak tek başına bir iktidar değişikliğini zorlayacak kadar oy sayısına sahip değil. Bunun için Afrika, Asya ve Güney Amerika gibi diğer kıtalardan destek gerekiyor.

Eleştirmenlere göre en büyük engel tam da bu noktada yatıyor. Birçok ulusal federasyon, sübvansiyonlar ve kalkınma programları yoluyla önemli meblağlar dağıtan FIFA’ya mali açıdan bağımlıdır. Bu bağımlılık, görevdeki başkana karşı sadakatin genellikle yüksek kalmasına neden olmaktadır.

Dolayısıyla Infantino’ya karşı kurulacak olası bir “koalisyon”, sadece sportif değil, özellikle siyasi bir temelde şekillenmelidir. Ancak birden fazla kıta birleşip ortak bir baskı uyguladığında, FIFA’nın tepesinde bir değişim için gerçekçi bir şans ortaya çıkabilir.

Ancak şimdilik bu senaryo hâlâ çok uzak görünüyor. Artan eleştirilere, Balogun ile ilgili son tartışmalara ve Başkan Donald Trump’ın bu konuda oynadığı olası olumsuz role rağmen, Infantino hâlâ küresel futbol dünyasında 2027’ye kadar görev süresini sorunsuz bir şekilde tamamlayacak kadar yeterli desteğe sahip.