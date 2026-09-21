Gianni Infantino, FIFA Konseyi’ne ve bağlı 211 futbol federasyonunun tamamının başkanlarına dikkat çekici bir mektup gönderdi. The Athletic’in de aralarında bulunduğu kaynakların aktardığına göre FIFA Başkanı, dünya futbolunun çatı kuruluşu içindeki reformlara açık ve organizasyon içinde büyük kararların nasıl alındığının incelenmesini istiyor.

Infantino, 15 Ekim’deki toplantıda FIFA Konseyi’nden mevcut yönetim yapısına ilişkin bağımsız bir değerlendirme talep etmeyi planlıyor. Ayrıca FIFA içindeki olası iyileştirmeler konusunda farklı federasyonlar ve diğer ilgili taraflarla görüşmek istiyor.

Bu kapsamda FIFA Başkanı’nın, FIFA Konseyi’nin ve FIFA Kongresi’nin rolleri de incelenmeli. Infantino ayrıca önemli kararlarda şeffaflığı ve söz hakkını artırmak istiyor.

Mektup, Infantino’nun son aylarda tartışmalı FIFA Forward Enterprise planı nedeniyle baskı altına girmesinin ardından geldi. Bu planda FIFA, ticari ve organizasyonel faaliyetlerinin yüzde yirmisini yaklaşık 4,2 milyar dolar karşılığında dış yatırımcılara satmak istemişti.

Plan, resmi olarak FIFA Konseyi’ne ve bağlı federasyonlara sunulmadan önce sonunda geri çekildi. Infantino, bunun yalnızca bir teklif olduğunu ve hiçbir zaman nihai bir karar alınmadığını vurguluyor.

Infantino’ya göre bu konu, büyük planların ancak karar alma süreci yeterli güven sağladığında başarılı olabileceğini açık biçimde ortaya koydu. “Büyük fikirler, açık ve güvenilir kurumlar aracılığıyla geliştirilmeli, test edilmeli ve iletilmeli” diye yazdı.

Eleştirilere ve daha önce geri çekilen güvene rağmen Infantino, mart ayında FIFA başkanlığı için yeniden aday olmayı planlıyor. Şu an için tek aday o. Diğer adayların başvurması için son tarih 18 Kasım.