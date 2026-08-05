FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, görevini koruma çabası kapsamında Fas Futbol Federasyonu’na rüşvet teklifinde bulunduğu bildirildi, The Times yazdı. İsviçreli yönetici, yazılı destek karşılığında 2030 Dünya Kupası finalini teklif etti.

Infantino bir süredir ağır eleştirilerin hedefinde. Yöneticinin, özel yatırımcılara FIFA’nın en büyük turnuvalarında pay verme planı tamamen başarısız oldu ve bu durum koltuğuna mal olabilir.

UEFA ve CONCACAF (Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler) kısa sürede Infantino’ya sert şekilde karşı çıktı. Asya Futbol Konfederasyonu AFC de Infantino’ya karşı cepheye hızla katıldı.

Infantino, Çarşamba günü 2030 Dünya Kupası’nın büyük bölümüne İspanya ve Portekiz ile birlikte ev sahipliği yapacak olan Fas Futbol Federasyonu’nun en önemli yetkilileriyle bir kriz toplantısı düzenledi.

Infantino, Fas’ın yazılı desteğiyle de FIFA başkanı olarak görevde kalmayı umuyor, ancak dünya genelindeki yoğun eleştiriler nedeniyle koltuğu yavaş ama kesin biçimde sürdürülemez hale gelmiş görünüyor.

The Times yazarı Martyn Ziegler, Infantino’nun yatırım planı haberini ortaya çıkaran isim olarak, Infantino’nun şimdilik istifayı düşünmediğini ve görevini korumak için her şeyi yaptığını yazdı.

Buna göre Infantino, destek karşılığında 2030 Dünya Kupası finalinin Kazablanka’daki yepyeni II. Hasan Stadyumu’nda oynanmasını teklif etti. İspanya ise bu sırada Dünya Kupası finalinin kendi ülkesinde oynanması gerektiğini düşünüyor.

2027 ile 2031 arasındaki dönem için FIFA başkanlığına adaylar, 18 Kasım’a kadar FIFA’ya başvurabilecek. (Yeni) başkan 18 Mayıs’ta Fas’ın Rabat kentinde açıklanacak.

Kanadalı Victor Montagliani (CONCACAF Başkanı) ve AFC Başkanı Şeyh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, Infantino’nun olası halefleri arasında gösteriliyor.